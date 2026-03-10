Margot Robbie radykalnie zmienia swój styl dzięki nowej fryzurze

Po kilku miesiącach grania romantycznej bohaterki rodem z XIX wieku w „Wichrowych wzgórzach”, Margot Robbie zaskoczyła wszystkich zdecydowanie nowoczesną fryzurą. Australijska aktorka i producentka, będąca w trakcie stylistycznej transformacji, zaprezentowała nową fryzurę podczas Paryskiego Tygodnia Mody – modową zmianę, która oznacza koniec jednej ery i początek kolejnej.

Znany występ na pokazie mody Chanel

To właśnie na pokazie Chanel ready-to-wear Margot Robbie ujawniła swoją metamorfozę. Długie, wichrowe loki i gotyckie stroje zniknęły: australijska aktorka i producentka pojawiła się w asymetrycznym bobie (długim bobie) z prostą, pełną grzywką. To eleganckie i strukturalne cięcie podkreśla jej twarz nowoczesnym akcentem, podkreślając jej rysy, a jednocześnie nadając jej buntowniczy i awangardowy wygląd.

Jeśli chodzi o stylizację, Margot Robbie postawiła na stonowaną elegancję: surowe jeansy, prześwitujący top i ponadczasowe dwukolorowe buty Chanel. Całość dopełniła torebka Chanel 25, uosobienie swobodnego paryskiego szyku. Prosty, płynny, a jednocześnie niezaprzeczalnie wyrafinowany look.

Margot Robbie na pokazie Chanel w ramach Paryskiego Tygodnia Mody! pic.twitter.com/ApfwEoruo4 — ؘ (@SWEETMROBBIE) 9 marca 2026

Koniec ery „Wichrowych Wzgórz”

Ta zmiana fryzury to coś więcej niż tylko estetyczny kaprys: to sygnał końca ery „Wichrowych Wzgórz”. Podczas trasy promującej film Margot Robbie miała na sobie serię romantycznych strojów inspirowanych światem Brontë: gorsety, brokaty, przezroczyste halki i biżuterię z epoki – modny hołd dla postaci Emily Brontë, którą idealnie wcieliła się w postać.

Jej rozbita sukienka, którą miała na sobie na australijskiej premierze filmu w lutym ubiegłego roku, z jej postrzępionymi detalami i dramatyczną sylwetką, spektakularnie zwieńczyła ten gotycki, szykowny interludium. Ten powrót do współczesnego, niemal minimalistycznego looku zdaje się zatem oznaczać celową zmianę w jej komunikacji wizualnej – aktorki odchodzącej od ról epizodycznych, by na nowo odkryć swoją tożsamość w modzie.

Wyraźna ewolucja stylistyczna

Zawsze dbająca o swój wizerunek, Margot Robbie po raz kolejny potwierdza swoją zdolność do transformacji. Po okresie Barbiecore w latach 2023-2024 i romantycznej, wiktoriańskiej odsłonie w filmie „Wichrowe Wzgórza”, teraz wybiera bardziej miejską, nowoczesną i swobodną estetykę, zgodną z aktualnymi trendami. Z nową fryzurą i asertywnym wyglądem Margot Robbie udowadnia, że moda pozostaje dla niej pełnoprawnym środkiem ekspresji artystycznej – sposobem na opowiedzenie historii swoich przemian poprzez styl.

Krótko mówiąc, Margot Robbie, prawdziwy kameleon filmu i mody, opanowała sztukę transformacji do perfekcji. Zamieniając gorsety Brontë na dżinsy i grzywkę, nie tylko zmienia swój wizerunek: potwierdza swoją rolę ikony nowoczesności, wolnego ducha i ciągłej ewolucji. Podobnie jak jej kariera, jej styl nigdy nie przestaje zaskakiwać – i urzekać.