24-letnia była „najpiękniejsza dziewczynka na świecie” ogłasza swoje zaręczyny

Francuska modelka i aktorka Thylane Blondeau właśnie ogłosiła swoje zaręczyny z francuskim DJ-em Benem Attalem, co przypieczętowało nowy, symboliczny etap w życiu osoby, którą od dawna nazywano „najpiękniejszą dziewczynką na świecie”.

Filmowa propozycja małżeństwa w Grecji

Podczas romantycznego wypadu do Grecji, Ben Attal oświadczył się Thylane w malowniczej scenerii z widokiem na morze, ze stolikiem na zewnątrz i ścieżką z czerwonych płatków róż prowadzącą do miejsca oświadczyn. Młoda modelka udostępniła na Instagramie kilka zdjęć z tej chwili, ukazujących nadmorski krajobraz, kompozycje kwiatowe i olśniewający pierścionek zaręczynowy – duży diament osadzony na prostej obrączce z żółtego złota.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Thylane-Lena rose (@thylaneblondeau)

Od „najpiękniejszej dziewczynki na świecie” do przyszłej panny młodej

Odkryta jako dziecko przez Vogue Enfants, Thylane Blondeau została okrzyknięta „najpiękniejszą dziewczynką świata”, tytułem, który towarzyszył jej przez całą karierę modelki. Dziś, jako utalentowana młoda kobieta – modelka i aktorka – dzieli się tą radosną nowiną, zaledwie dwa miesiące po śmierci ojczyma, nadając temu wydarzeniu jeszcze bardziej emocjonalny i intymny charakter.

Prosty i wzruszający przekaz

W swoich postach Thylane wybrała krótkie, ale bardzo osobiste słowa, które towarzyszyły zdjęciom: „Powiedziałam „tak” mojej najlepszej przyjaciółce”, potwierdzając w ten sposób bliską więź łączącą ją z Benem Attalem, a także ich romantyczne zaangażowanie. Paryska DJ, która skrupulatnie zaplanowała oświadczyny, pojawia się u boku modelki na kilku zdjęciach, para promienieje w greckim słońcu.

Ogłaszając swoje zaręczyny, Thylane Blondeau otwiera nowy rozdział w swojej historii, odchodząc od etykietki „najpiękniejszej dziewczynki na świecie”, aby pokazać się jako młoda kobieta, która buduje swoje życie prywatne i romantyczne pod czujnym okiem opinii publicznej.