Ta amerykańska piosenkarka potępia pytanie uznane za „seksistowskie”.

Léa Michel
Mając zaledwie 26 lat, Madison Beer stała się jedną z wschodzących gwiazd amerykańskiego popu. Znana z urzekającego głosu i artystycznej niezależności, piosenkarka ugruntowała swoją pozycję jako głośna orędowniczka walki z seksizmem. Niedawno potępiła pytanie, które uznała za „mizoginistyczne”, zadane jej w środowisku zdominowanym przez mężczyzn – anegdota ta uwypukla uprzedzenia wciąż obecne w naszym społeczeństwie.

Odkrywcze doświadczenie w środowisku zdominowanym przez mężczyzn

W wywiadzie dla „The Hollywood Reporter” Madison Beer opowiadała o tym, jak podczas pewnego wydarzenia ktoś pochwalił jej zegarek. Ten prosty komplement szybko przybrał nieprzyjemny obrót, gdy pewien mężczyzna zapytał ją, czy kupił go jej „chłopak”. Piosenkarka odpowiedziała wtedy z nutą ironii: „Nie, sama go kupiłam. W każdym razie dziękuję”.

Ten pozornie „niewinny” incydent ma silne znaczenie symboliczne. Dla Madison Beer ta reakcja podkreśla głęboko zakorzenioną ideę: kobieta, nawet odnosząca sukcesy, nie może być źródłem własnego sukcesu ani majątku.

Codzienny seksizm – problem, który pozostaje aktualny do dziś

W swoich uwagach Madison Beer podkreśla uporczywość tych „drobnych” gestów lub komentarzy, które odzwierciedlają ukryty seksizm: „Nawet ja, będąc swoją własną szefową, wciąż słyszę takie komentarze od mężczyzn” – zwierza się. To doświadczenie odzwierciedla szerszy kontekst społeczny, w którym mizoginistyczne zachowania, zarówno subtelne, jak i jawne, wciąż istnieją. Od polityków krytykujących kobiety za ich wygląd, po influencerów szerzących seksistowską retorykę – ewolucja postaw wciąż wydaje się niekompletna.

Niezależny i zdeterminowany artysta

Od samego początku – kiedy cover piosenki Etty James na YouTube przykuł uwagę Justina Biebera – Madison Beer zbudowała swoją karierę na talencie i ciężkiej pracy. Dwukrotnie nominowana do nagrody Grammy, ma pełną kontrolę nad swoim wizerunkiem i projektami artystycznymi. Jej potępienie jest zatem nie tylko wołaniem prosto z serca, ale także aktem aktywizmu na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet w show-biznesie.

Anegdota, którą podzieliła się Madison Beer, ilustruje uporczywość seksizmu w życiu codziennym, nawet wśród najbardziej utalentowanych kobiet. Wypowiadając się na ten temat, piosenkarka pomaga zwrócić uwagę na mikroagresje, których wiele z nich wciąż doświadcza. Jej świadectwo przypomina nam, że poza wzniosłymi wymaganiami, prawdziwa równość często osiągana jest w szczegółach codziennego życia.

