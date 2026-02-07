Chappell Roan wyjaśnia, dlaczego nie chce już być nazywana swoim imieniem, które nadała jej przy urodzeniu.

Chappell Roan, sensacja popu 2024 roku, kategorycznie odmawia bycia nazywaną swoim prawdziwym imieniem, Kayleigh Rose Amstutz. Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów z Missouri przyjęła swój pseudonim sceniczny 10 lat temu z głęboko osobistych i ochronnych powodów.

Wzruszający hołd dla zmarłego dziadka

Imię Chappell Roan pochodzi ze wzruszającej historii rodzinnej. „Chappell” oddaje hołd jej dziadkowi, Dennisowi K. Chappellowi, który zmarł w 2016 roku na raka mózgu. Przed śmiercią obiecała mu, że będzie używać tego imienia na jego cześć. „Roan” pochodzi z ulubionej piosenki jej dziadka, „The Strawberry Roan”, starej westernowej melodii o różowym koniu. Ten sentymentalny pseudonim sceniczny idealnie pasuje do jej osobowości inspirowanej drag queens.

Całkowite oderwanie od jego imienia rodowego

W wywiadzie dla Cherwell , Chappell Roan wyznała, że nigdy nie czuła się związana z „Kayleigh”. Dla niej imię to zbyt mocno przywodzi na myśl małą dziewczynkę ze Środkowego Zachodu, którą kiedyś była, a nie ekstrawagancką supergwiazdę, którą się stała. Jej persona „Chappell Roan” to osobna kreacja artystyczna, niemal samodzielna drag queen. W 2024 roku jasno dała to do zrozumienia swoim fanom: „Nie nazywajcie mnie Kayleigh. Część mnie jest zarezerwowana dla mojego projektu artystycznego i dla was wszystkich. Inna część jest tylko dla mnie i nie chcę, żeby ktokolwiek mi ją odebrał”.

Bariera przed „drapieżnymi” fanami

Błyskawiczny wzrost sławy Chappell Roan – napędzany hitami takimi jak „Good Luck, Babe!” i jej pamiętnym występem na Grammy w 2025 roku w sukni Thierry'ego Muglera – spotęgował jej obawy. W obliczu nachalnych fanów, którzy przekraczali granice, ustanowiła surowe zasady:

Chappell Roan = osoba publiczna, dostępna dla wszystkich.

Kayleigh Rose Amstutz = życie prywatne, zarezerwowane dla rodziny i bliskich przyjaciół.

Granica ta jest niezbędna do zachowania zdrowia psychicznego w świecie, w którym sława pociąga za sobą obsesyjne i „drapieżne” zachowania.

Od Kayleigh do Chappell: udane odrodzenie

Jej odmowa bycia nazywaną Kayleigh wykracza poza zwykły artystyczny kaprys. To odrodzenie: opuszcza Missouri i udaje się do Los Angeles, porzuca imię, które do niej nie pasowało, i przyjmuje ekstrawagancką tożsamość, która przyniosła jej kilka nominacji do nagrody Grammy. Chappell Roan to nie tylko imię: to manifest. Uosabia kulturę drag, popową śmiałość i niezależność w obliczu bezwzględnego przemysłu.

Jej niedawny triumf – pomimo krytyki jej kreacji na Grammy – dowodzi, że ten wybór był słuszny. Kategorycznie odmawiając „Kayleigh”, Chappell Roan nie tylko chroni swoją prywatność, ale także celebruje pamięć o dziadku i swoją artystyczną tożsamość. W czasach, gdy gwiazdy są nieustannie nękane, jej przesłanie jest jasne: szanowanie własnych granic to szacunek dla artysty.

Krótko mówiąc, Chappell Roan to nie tylko pseudonim sceniczny. To deklaracja niepodległości, hołd dla rodziny i tarcza przed nadmierną widocznością. Wybór, który, paradoksalnie, czyni ją jeszcze bardziej kultową.