W wieku 58 lat Nicole Kidman pokazuje swoje naturalne włosy, a jej loki budzą sensację

Australijsko-amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Nicole Kidman po raz kolejny udowadnia, że jest ponadczasową ikoną. Niedawno zachwyciła swoich fanów na Instagramie zdjęciem z podróży do Chile, gdzie z dumą prezentuje swoje naturalne włosy. Żegnajcie gładkie fale: witajcie jej długie blond loki, prosto związane w niski kucyk i subtelnie ukryte pod beżowym czepkiem.

Prosty, a zarazem niezwykle szykowny wygląd

Na tym zdjęciu zrobionym podczas podróży do Ameryki Południowej Nicole Kidman prezentuje styl, który jest jednocześnie swobodny i elegancki, wiernie oddając trend „cichego luksusu”. Ma na sobie brązową marynarkę, dżinsy, brązowe buty i brązową skórzaną torebkę Chanel – minimalistyczny look z wyrafinowanymi akcentami. Za klasycznymi ciemnymi okularami przeciwsłonecznymi emanuje nowo odkrytym spokojem, a podpis pod zdjęciem brzmi: „Uwielbiałam zwiedzać Chile 🇨🇱”.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Nicole Kidman (@nicolekidman)

Wielki powrót naturalnych loków

To nie pierwszy raz, kiedy Kidman pozwala swoim naturalnym włosom lśnić. Od kilku tygodni można ją zobaczyć wielokrotnie w naturalnych blond lokach, czy to na rodzinnych urodzinach, świątecznym przyjęciu w Sydney, czy w samolocie. Powrót do naturalnego wyglądu zdaje się oznaczać początek nowej ery w życiu aktorki, która w 2025 roku zakończyła małżeństwo z piosenkarzem Keithem Urbanem po prawie dwudziestu latach związku.

Ta metamorfoza włosów nie jest dziełem przypadku: kilka miesięcy temu zwierzyła się portalowi Allure , że żałuje, że tak długo prostowała włosy. „Dlaczego to zrobiłam? Uwielbiałam swoje loki” – przyznała, odkrywając na nowo stare zdjęcia, na których wyglądała promiennie.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Nicole Kidman (@nicolekidman)

Akceptując w pełni swoją naturalną strukturę, Nicole Kidman wysyła mocny przekaz: pośród życiowych przemian i zawirowań, powrót do siebie jest formą wolności. Jej loki, będące czymś więcej niż wyborem estetycznym, stają się symbolem tego odkrycia siebie – eleganckim i niewątpliwie inspirującym.