Miliony „lajków” pod każdym postem na Instagramie: ta tajska piosenkarka bije rekordy.

Lalisa Manoban, znana jako Lisa, była członkini południowokoreańskiego girlsbandu Blackpink, króluje na Instagramie z ponad 100 milionami obserwujących i milionami polubień na post. Ta Tajka przekształca każdy post w cyfrową falę, jednocześnie rozszerzając swoje imperium na muzykę, modę, a teraz także film.

Meteoryczny wzrost w Tajlandii

Urodzona w Bangkoku w 1997 roku, Lisa dołączyła do południowokoreańskiego girlsbandu Blackpink w 2016 roku po intensywnym szkoleniu w YG Entertainment. Jej charyzma, dynamiczne ruchy taneczne i ostry rap szybko sprawiły, że stała się ulubienicą fanów. Jako solistka odniosła fenomenalny sukces dzięki albumom „Lalisa” (2021), „Rockstar” (2024) i „Alter Ego” (2025).

Instagram: jej królestwo lajków

Jej konto @lalalalisa_m może pochwalić się ponad 100 milionami obserwujących, co plasuje ją w światowej czołówce. Każdy post – niezależnie od tego, czy jest to selfie w stylu mody, choreografia, czy zapowiedź trasy koncertowej – generuje średnio od 3 do 4 milionów polubień i 20 000 komentarzy. Znana ze swojego kanału na YouTube, Lilifilm Official, jest wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako pierwsza idolka K-popu, która przekroczyła 87 milionów obserwujących na Instagramie (stan na 2023 rok).

Moda, luksus i globalne wpływy

Jako ambasadorka marek Bulgari, Chanel i MAC Cosmetics, Lisa uosabia „efekt Lisy”: wszystko, co nosi, wyprzedaje się w mgnieniu oka. Jej figura i styl urzekają Azję, Europę i Amerykę Łacińską. W Tajlandii jest narodowym skarbem, „najbardziej wpływową Azjatką” według magazynu Forbes Korea .

Blackpink solo i przełom w kinie

Po globalnym triumfie zespołu, Lisa błyskotliwie wytyczyła sobie własną ścieżkę. Jej album „Alter Ego” i współpraca z Megan Thee Stallion, Rosalíą ugruntowały jej status solowej supergwiazdy. Jej światowa trasa koncertowa w 2026 roku wyprzedała się wszędzie. Co najważniejsze, zadebiutowała aktorsko w 3. sezonie serialu „Biały Lotos” (2025), wcielając się w ekscentryczną dziedziczkę fortuny. Ten znaczący występ w HBO wyniósł ją na szczyt międzynarodowego kina, pokazując jej wszechstronność wykraczającą poza muzykę.

Krótko mówiąc, Lalisa Manoban nie jest już tylko idolką: jest globalną maszyną do szumu. W wieku 28 lat, od K-popu po paryskie wybiegi i ekrany HBO, każdy lajk na Instagramie przekłada się na miliony kontraktów. Lisa króluje – a jej statystyki stale rosną.