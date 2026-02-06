W wieku 76 lat ten kultowy model powraca na szczyt.

Brytyjska modelka, aktorka i piosenkarka Twiggy ponownie znalazła się w centrum uwagi jako twarz kampanii Burberry na wiosnę/lato 2026. Jej obecność symbolizuje zarówno hołd dla dziedzictwa mody, jak i celebrację jej nieprzemijającego wpływu.

Ikona lat sześćdziesiątych zinterpretowana na nowo przez Burberry

Twiggy, ikona lat 60., po raz kolejny uosabia ducha mody brytyjskiego domu mody Burberry w kolekcji wiosna/lato 2026. Kampania, wyreżyserowana przez dyrektora kreatywnego Daniela Lee, prezentuje brytyjską supermodelkę w towarzystwie współczesnych aktorów, podkreślając ponadczasową siłę jej stylu i jego zdolność do przetrwania kolejnych pokoleń.

Symbol elegancji ponad wiekami

Wybór Twiggy na twarz kampanii to coś więcej niż tylko obecność – podkreśla ona dążenie marki do promowania estetyki, która przekracza granice wieku. Poprzez projekty łączące dziedzictwo z nowoczesnością, Burberry łączy swoją tożsamość z tożsamością kobiety, której sylwetka i postawa odcisnęły piętno na historii mody.

Dziedzictwo, które pozostaje wpływowe

Od błyskawicznego sukcesu w latach 60. kariera Twiggy wykracza daleko poza wybiegi, obejmując również film, muzykę i telewizję. Choć jej występy w kampaniach modowych z biegiem lat stają się coraz rzadsze, każda z nich pozostaje ważnym wydarzeniem w świecie mody.

Wybierając Twiggy do swojej kampanii wiosna/lato 2026, Burberry oddaje hołd pionierce, która wciąż inspiruje projektantów i miłośników mody. Twiggy udowadnia, że wpływ i charyzma nie blakną z czasem; odradzają się na nowo, czyniąc ją ważną postacią w świecie kreatywnym.