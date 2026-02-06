Search here...

W wieku 76 lat ten kultowy model powraca na szczyt.

Fabienne Ba.
@twiggylawson/Instagram

Brytyjska modelka, aktorka i piosenkarka Twiggy ponownie znalazła się w centrum uwagi jako twarz kampanii Burberry na wiosnę/lato 2026. Jej obecność symbolizuje zarówno hołd dla dziedzictwa mody, jak i celebrację jej nieprzemijającego wpływu.

Ikona lat sześćdziesiątych zinterpretowana na nowo przez Burberry

Twiggy, ikona lat 60., po raz kolejny uosabia ducha mody brytyjskiego domu mody Burberry w kolekcji wiosna/lato 2026. Kampania, wyreżyserowana przez dyrektora kreatywnego Daniela Lee, prezentuje brytyjską supermodelkę w towarzystwie współczesnych aktorów, podkreślając ponadczasową siłę jej stylu i jego zdolność do przetrwania kolejnych pokoleń.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Adrian Pulford (@udj46)

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Twiggy (@twiggylawson)

Symbol elegancji ponad wiekami

Wybór Twiggy na twarz kampanii to coś więcej niż tylko obecność – podkreśla ona dążenie marki do promowania estetyki, która przekracza granice wieku. Poprzez projekty łączące dziedzictwo z nowoczesnością, Burberry łączy swoją tożsamość z tożsamością kobiety, której sylwetka i postawa odcisnęły piętno na historii mody.

Dziedzictwo, które pozostaje wpływowe

Od błyskawicznego sukcesu w latach 60. kariera Twiggy wykracza daleko poza wybiegi, obejmując również film, muzykę i telewizję. Choć jej występy w kampaniach modowych z biegiem lat stają się coraz rzadsze, każda z nich pozostaje ważnym wydarzeniem w świecie mody.

Wybierając Twiggy do swojej kampanii wiosna/lato 2026, Burberry oddaje hołd pionierce, która wciąż inspiruje projektantów i miłośników mody. Twiggy udowadnia, że wpływ i charyzma nie blakną z czasem; odradzają się na nowo, czyniąc ją ważną postacią w świecie kreatywnym.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
„Ona się nie starzeje”: Sofía Vergara prezentuje się w efektownym, ciemnym stroju
Article suivant
Rutyna pielęgnacyjna Jennifer Lopez przed siłownią wywołuje reakcje

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Rutyna pielęgnacyjna Jennifer Lopez przed siłownią wywołuje reakcje

Na Instagramie Jennifer Lopez stale dzieli się chwilami ze swojego codziennego życia, od wellness i urody po promocję...

„Ona się nie starzeje”: Sofía Vergara prezentuje się w efektownym, ciemnym stroju

Sofía Vergara, ikoniczna kolumbijska gwiazda i ikona serialu „Współczesna rodzina”, po raz kolejny oczarowała wszystkich podczas niedawnego wieczornego...

W wieku 67 lat Madonna wzbudziła sensację w dopasowanej sukience.

Królowa popu, Madonna, po raz kolejny urzeka strojem, który łączy zmysłowość, siłę i swobodę. Stylizacja, która przypomina nam,...

„Za każdym razem zapominam, jaka ona jest piękna”: Zendaya chwalona za swoje „naturalne piękno”

Pierwsze zdjęcia z filmu „Dramat” wywołały falę zachwytu i komentarzy. W centrum uwagi: promienna Zendaya, której naturalne piękno...

Twierdzą, że są bliźniętami syjamskimi, ale ich powodzenie jest zagadkowe.

Z ponad 280 000 obserwujących w rekordowym czasie, influencerki Valeria i Camila, będące „partnerkami”, wzbudzają tyle samo sympatii,...

Amal Clooney świętuje swoje 48. urodziny: retrospekcja jej kultowych stylizacji

Amal Clooney niedawno świętowała swoje 48. urodziny w otoczeniu bliskich. To była idealna okazja, by oddać hołd osobie,...

© 2025 The Body Optimist