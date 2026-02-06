W wieku 76 lat ten kultowy model powraca na szczyt.

Brytyjska modelka, aktorka i piosenkarka Twiggy ponownie znalazła się w centrum uwagi jako twarz kampanii Burberry na wiosnę/lato 2026. Jej obecność symbolizuje zarówno hołd dla dziedzictwa mody, jak i celebrację jej nieprzemijającego wpływu.
Ikona lat sześćdziesiątych zinterpretowana na nowo przez Burberry
Twiggy, ikona lat 60., po raz kolejny uosabia ducha mody brytyjskiego domu mody Burberry w kolekcji wiosna/lato 2026. Kampania, wyreżyserowana przez dyrektora kreatywnego Daniela Lee, prezentuje brytyjską supermodelkę w towarzystwie współczesnych aktorów, podkreślając ponadczasową siłę jej stylu i jego zdolność do przetrwania kolejnych pokoleń.
Zobacz ten post na Instagramie
Zobacz ten post na Instagramie
Symbol elegancji ponad wiekami
Wybór Twiggy na twarz kampanii to coś więcej niż tylko obecność – podkreśla ona dążenie marki do promowania estetyki, która przekracza granice wieku. Poprzez projekty łączące dziedzictwo z nowoczesnością, Burberry łączy swoją tożsamość z tożsamością kobiety, której sylwetka i postawa odcisnęły piętno na historii mody.
Zobacz ten post na Instagramie
Dziedzictwo, które pozostaje wpływowe
Od błyskawicznego sukcesu w latach 60. kariera Twiggy wykracza daleko poza wybiegi, obejmując również film, muzykę i telewizję. Choć jej występy w kampaniach modowych z biegiem lat stają się coraz rzadsze, każda z nich pozostaje ważnym wydarzeniem w świecie mody.
Wybierając Twiggy do swojej kampanii wiosna/lato 2026, Burberry oddaje hołd pionierce, która wciąż inspiruje projektantów i miłośników mody. Twiggy udowadnia, że wpływ i charyzma nie blakną z czasem; odradzają się na nowo, czyniąc ją ważną postacią w świecie kreatywnym.