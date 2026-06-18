„Ona się nie zmieniła”: Angelina Jolie pojawia się w Nowym Jorku z przytupem

Julia P.
Extrait du film « Couture »

Kambodżańsko-amerykańska aktorka, reżyserka, scenarzystka, producentka i Ambasadorka Dobrej Woli Angelina Jolie niedawno pojawiła się w Nowym Jorku na pokazie filmu „Couture”. W eleganckiej czarnej sukience oczarowała swoich fanów, z których wielu chwaliło jej „ponadczasowy wygląd”. „Ona się nigdy nie zmienia” – brzmiał jeden z komentarzy.

Elegancka czarna sukienka

Na tę okazję Angelina Jolie postawiła na pewniak: małą czarną. Smukły, bez ramiączek fason emanował subtelną elegancją. Dopełniła go dużymi okularami przeciwsłonecznymi typu aviator, które dodały całej stylizacji nuty uroku i tajemniczości. To był stonowany wybór, wierny klasycznej elegancji, z której słynie.

Elegancka gra warstwowa

Przemieszczając się po sali kinowej, Angelina Jolie uzupełniła swoją stylizację długim, białym płaszczem, narzuconym na ramiona. To wielowarstwowe połączenie, łączące głęboką czerń sukni z nieskazitelną bielą płaszcza, nadało jej stylizacji bardziej współczesny i graficzny charakter. Subtelny sposób na połączenie klasycznej elegancji z aktualną modą.

Fani podbili

Nic dziwnego, że pojawienie się Angeliny Jolie wywołało falę entuzjastycznych reakcji. Pod postami prezentującymi jej stylizację internauci obsypywali ją komplementami. „Wróciła”, „Ikona”, „Zawsze z klasą ”, „Piękna jak zawsze” – sypały się pełne zachwytu wiadomości.

Występ związany z jej filmem „Couture”

To wyjście nie było przypadkowe. Angelina Jolie rzeczywiście była obecna na pokazie swojego najnowszego filmu „Couture”. Był to szczególnie wymowny ukłon w stronę świata haute couture, ponieważ tytuł filmu bezpośrednio go przywołuje, odzwierciedlając jej wyjątkowo dopracowaną prezencję. Jako aktorka i zaangażowana filmowiec, prowadzi bogatą karierę, dzielącą kino i jej liczne działania aktywistyczne.

W tej czarnej sukience i białym płaszczu Angelina Jolie po raz kolejny udowodniła, że elegancja nie potrzebuje sztuczności. Łącząc prostotę z wyrafinowaniem, stworzyła dyskretny, a zarazem efektowny wygląd, potwierdzając swój status ponadczasowej ikony. To prawdziwa gratka dla jej wiecznie obecnych fanów.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Article précédent
Shakira wzbudziła sensację podczas swojego koncertu w cekinowym body
Article suivant
Oprócz Shakiry, Sofia Vergara wybrała kolumbijski top i wzbudziła sensację

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Oprócz Shakiry, Sofia Vergara wybrała kolumbijski top i wzbudziła sensację

Kolumbijsko-amerykańska aktorka, modelka, producentka i prezenterka telewizyjna Sofia Vergara nie wahała się pokazać swojego pochodzenia. Niedawno wzbudziła sensację...

Shakira wzbudziła sensację podczas swojego koncertu w cekinowym body

Kolumbijska piosenkarka i autorka tekstów Shakira rozpaliła emocje swoich fanów w Los Angeles, pojawiając się na scenie w...

Piosenkarka ma na sobie koronkową sukienkę, która z pewnością nie pozostaje niezauważona.

Brytyjska prezenterka telewizyjna i radiowa Maya Jama po raz kolejny udowodniła, dlaczego jest uważana za jedną z najbardziej...

Pojawienie się tych dwóch fanek na Mistrzostwach Świata wywołało liczne komentarze.

Nie strzeliły gola, ale i tak wywołały sensację. Dwie francuskie twórczynie treści, Andie Ella (@andie_ella) i Maya Borsali...

Ta ciężarna modelka wygląda promiennie na trybunach podczas Mistrzostw Świata.

Przyszła mama niespodziewanie pojawiła się na trybunach Mistrzostw Świata FIFA 2026™ (11 czerwca – 19 lipca). Węgierska modelka...

Sofia Vergara robi furorę w sukience vintage bez ramiączek

Kolumbijsko-amerykańska aktorka, modelka, producentka i prezenterka telewizyjna Sofia Vergara po raz kolejny rozpaliła Instagram. Udostępniła serię zdjęć, na...