Ta krągła piosenkarka robi furorę swoim plażowym strojem w stylu vintage

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów pochodzenia albańsko-macedońskiego Bebe Rexha udostępniła na Instagramie serię zdjęć zrobionych na Majorce, na których widać ją w plażowym stroju w stylu retro z motywem lamparta, które natychmiast stały się hitem w mediach społecznościowych.

Dwuczęściowy kostium plażowy w stylu retro z nadrukiem w panterkę

To właśnie na hiszpańskiej Majorce Bebe Rexha opublikowała na swoim Instagramie karuzelę zdjęć, na których pozuje na pokładzie czerwonej łodzi w biały dzień. Centralnym elementem jej zdjęć jest niewątpliwie jej strój plażowy. Bebe Rexha ma na sobie strój w panterkę o zdecydowanie vintage'owym kroju.

Góra o klasycznym, trójkątnym kroju, wykończona jest jasnoróżowym wykończeniem i podtrzymywana cienkimi, dopasowanymi ramiączkami. Dół, wiązany po bokach, podkreśla harmonię kolorów. Zwierzęcy print w połączeniu z różowymi akcentami przywodzi na myśl vintage'owe pin-upy i plażowe stroje z lat 50. To stylistyczne podejście odzwierciedla zamiłowanie Bebe Rexhy do kultowych nawiązań do mody.

Czapka z sygnaturą „Dirty Blonde”

Detalem, który szczególnie przykuwa wzrok, jest czapka noszona przez piosenkarkę. Bebe Rexha ma na sobie czarną czapkę typu trucker z logo jej nowego albumu „Dirty Blonde”, różowym napisem i olśniewającym wykończeniem z kryształków. Sprytnie wkomponowany w letnią stylizację zabieg autopromocyjny: czapka staje się zarówno modnym dodatkiem, jak i bezpośrednim nawiązaniem do jej najnowszego wydawnictwa muzycznego.

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Piosenkarka, która w pełni akceptuje swoją figurę

Poza wyglądem, ten post wpisuje się w szersze podejście Bebe Rexhy: publicznego i radosnego prezentowania swojej sylwetki w branży, w której krągłości i ciała plus-size od dawna są marginalizowane. W ostatnich latach piosenkarka stała się jednym z najaktywniejszych głosów w kwestii wizerunku ciała w muzyce pop. Dzieląc się bez żadnych zahamowań zdjęciami w strojach plażowych, Bebe Rexha przyczynia się do dywersyfikacji obecnych standardów mody i urody.

Fala entuzjastycznych reakcji

Seria zdjęć wywołała falę zachwytu w komentarzach na Instagramie. „Hiszpańskie słońce wygląda na tobie niesamowicie!” – wykrzyknął jeden z użytkowników. „Uwielbiam tę czapkę Dirty Blonde! Nie mogę się doczekać, aż ją dostanę” – napisał inny fan. Trzeci fan zamieścił nawet letnie hasło: „DBS = Dirty Blonde Summer active”, zmieniając album Bebe Rexhy w prawdziwe hasło na ten sezon. Demonstracja głębokiego przywiązania jej społeczności.

W swoim dwuczęściowym stroju z nadrukiem w panterkę w stylu retro, czapce z daszkiem jak z okładki albumu i muśniętej słońcem stylizacji, Bebe Rexha prezentuje perfekcyjnie wykonaną serię zdjęć. Po raz kolejny potwierdza swoje wyczucie stylu i umiejętność przekształcania prostej wakacyjnej chwili w viralowy post.