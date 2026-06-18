Oprócz Shakiry, Sofia Vergara wybrała kolumbijski top i wzbudziła sensację

Kolumbijsko-amerykańska aktorka, modelka, producentka i prezenterka telewizyjna Sofia Vergara nie wahała się pokazać swojego pochodzenia. Niedawno wzbudziła sensację u boku swojej przyjaciółki Shakiry na koncercie w Los Angeles, ubrana w strój z dumą prezentujący nazwę ich ojczyzny.

Znany występ na koncercie Shakiry

Sofia Vergara pojawiła się na koncercie Shakiry w Los Angeles. Przyszła, by wesprzeć swoją wieloletnią przyjaciółkę, piosenkarkę „Hips Don't Lie”, podczas emocjonującego wieczoru. Obie artystki, urodzone w Kolumbii, łączą długoletnią przyjaźń i często pojawiają się razem publicznie. Z tej okazji Sofia Vergara udostępniła na swoim Instagramie zdjęcie z Shakirą, a także filmik, na którym tańczy u stóp barierek, w świątecznej atmosferze.

Żółty top w barwach Kolumbii

Sofia Vergara miała na sobie dopasowany top w jaskrawożółtym, intensywnym kolorze, podkreślony cienkimi ramiączkami w kontrastującym, ciemnym kolorze. Krawędź prawego dekoltu również nawiązywała do tego ciemnego odcienia, tworząc przyjemną harmonię. Najbardziej uderzającym elementem był napis „COLOMBIA” wydrukowany wyraźnie czytelnymi literami pośrodku topu, któremu towarzyszyła nazwa „GAVI 10” po lewej stronie – bezpośrednie nawiązanie do hiszpańskiej piłkarki kolumbijskiego pochodzenia. Prawdziwe wyznanie miłości do kraju pochodzenia.

Do tego topu Sofia Vergara wybrała klasykę garderoby: jasnoniebieskie dżinsy o lekko luźnym kroju i średnim stanie. Minimalistyczne i efektowne podejście, które po raz kolejny dowodzi kunsztu Sofii Vergary: prosta formuła, która zawsze trafia w sedno.

Prosty i elegancki makijaż

W kwestii urody Sofia Vergara pozostała wierna swojemu stylowi. Jej charakterystyczne długie brązowe włosy były idealnie ułożone, otulając twarz i podkreślając prostotę fryzury. Jej makijaż podkreślał promienną, opaloną cerę, podkreśloną subtelnym, przydymionym okiem w ciemnych odcieniach i elegancką, liliową szminką. Ten makijaż równoważył świąteczny charakter stylizacji nutą wyrafinowania.

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Długotrwała przyjaźń Sofii Vergary i Shakiry

To przyjazne pojawienie się przypomina o długoletniej przyjaźni Sofii Vergary i Shakiry. Obie, pochodzące z kolumbijskiego wybrzeża Karaibów i będące międzynarodowymi ikonami w swoich dziedzinach – śpiewając w jednej, a filmowo i telewizyjnie w drugiej – uosabiają prawdziwy powód do dumy narodowej.

Ich wspólne publiczne występy, choć rzadkie, zawsze spotykają się z entuzjazmem fanów, którzy doceniają autentyczność łączącej ich więzi. Obecność za kulisami i w samym sercu koncertu świadczy o prawdziwej przyjaźni, dalekiej od „hollywoodzkich konwenansów”.

Post, który podpala Instagram

Jak każde wystąpienie Sofii Vergary, post natychmiast wywołał falę entuzjastycznych reakcji na Instagramie. Jej obserwatorzy chwalili radosną energię filmu, szczerość jej hołdu dla Kolumbii i widoczną więź z Shakirą. Wybrana forma – połączenie zdjęć i filmów w tłumie – nadaje postowi bardziej spontaniczny charakter, odchodząc od wyreżyserowanych występów Sofii Vergary. Takie podejście zbliża aktorkę do jej społeczności.

Ubrana w żółty podkoszulek w barwach Kolumbii, jasne dżinsy i uśmiechając się znacząco w towarzystwie Shakiry, Sofia Vergara dała jeden ze swoich najbardziej emocjonalnych występów. Poza stylem, Sofia Vergara zaprezentowała głęboką więź z korzeniami, oddając hołd swojemu ojczystemu krajowi podczas wieczoru poświęconego kolumbijskiej kulturze.