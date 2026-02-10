Search here...

Dzięki temu brązowemu kolorowi włosów Taylor Swift dokonała jednej z najbardziej spektakularnych metamorfoz.

@taylorswift/Instagram

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Taylor Swift wywołała spore poruszenie, prezentując się w nowym teledysku „Opalite” jako brunetka, zrywając z charakterystycznymi blond włosami, które od dawna ją definiowały. Ta nostalgiczna metamorfoza włosów oznacza znaczącą zmianę estetyczną w jej karierze.

Wizualna transformacja, która wywołuje duże poruszenie

W teledysku do utworu „Opalite”, wydanym 6 lutego 2026 roku, Taylor Swift pojawia się z falowanymi, średniej długości, brązowymi włosami, uzupełnionymi grzywką i falami nawiązującymi do lat 90. Ta fryzura stanowi ostry kontrast z jej typowymi blond włosami, tworząc wizerunek, który jest jednocześnie nowoczesny i retro, natychmiast urzekając publiczność. Ten wybór koloru i fryzury to nie tylko eksperyment estetyczny; to element kreatywnego kierunku, który uzupełnia nostalgiczny motyw teledysku, w którym Taylor Swift wciela się w marzycielską bohaterkę w scenerii przesiąkniętej kulturowymi odniesieniami lat 90.

Brunetka przywołująca na myśl minioną epokę

Głęboko brązowe włosy Taylor Swift nawiązują do kultowych fryzur z filmów dla nastolatków z końca XX wieku i ikon popu. W połączeniu z strojami vintage – od lśniących dresów po dodatki z epoki – ta metamorfoza fryzury pomaga wizualnie osadzić narrację teledysku w autentycznej estetyce retro.

Ten brunet nie jest całkowitą nowością dla piosenkarki; Taylor Swift eksperymentowała już z ciemniejszymi odcieniami w poprzednich teledyskach, takich jak „You Belong With Me” i „Wildest Dreams”. Jednak ten falowany, brązowy bob z grzywką stanowi odważniejszą wersję tego stylu, idealnie wpisując się w wizualną koncepcję projektu „The Life of a Showgirl”.

Styl retro, który podoba się fanom

Reakcje w mediach społecznościowych były liczne i często entuzjastyczne. Wielu fanów chwaliło „tę odważną fryzurę”, a niektórzy nawet życzyli sobie, aby Taylor Swift zachowała ten look w życiu. Powrót do mniej eleganckiego cięcia w połączeniu z intensywnym brązem również odzwierciedla szerszy trend obserwowany obecnie w modzie i urodzie, gdzie klasyczny styl lat 90. przeżywa renesans.

Krótko mówiąc, choć Taylor Swift nie zasugerowała, że na stałe przyjmie ten styl poza kontekstem teledysku, ta zmiana fryzury pozostaje mocnym akcentem, który wzbogaca jej wizualną i artystyczną paletę. Podkreśla ona jej zdolność do ponownego odkrywania siebie, czerpiąc z różnorodnych wpływów kulturowych, i daje jej fanom nowy temat do rozmów o jej estetycznym i muzycznym wszechświecie.

