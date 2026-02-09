Search here...

„Zdeformowane usta”: 62-letnia prezenterka żałuje tej operacji plastycznej

Anaëlle G.
@sophie_davant/Instagram

Francuska dziennikarka, prezenterka radiowa i telewizyjna Sophie Davant niedawno szczerze opowiedziała o swoich doświadczeniach z chirurgią plastyczną. Choć przyznaje, że jej celem jest „zachowanie dobrego wyglądu przed kamerami”, przyznaje, że poddała się nieudanej operacji, która pozostawiła po sobie gorzkie wspomnienia… i cenną lekcję.

Presja wizerunku w telewizji

Bycie osobowością telewizyjną nieuchronnie wpływa na postrzeganie wizerunku. Według magazynu „Grazia” Sophie Davant wyjaśnia: w branży, w której wygląd jest oceniany krytycznie, „nadal trzeba się dobrze prezentować”. Prezenterka, doskonale świadoma oczekiwań społecznych, podkreśla niesprawiedliwość między mężczyznami a kobietami: podczas gdy oznaki starzenia dodają mężczyznom „uroku”, u kobiet są postrzegane jako wady.

Aby „zachować swój wygląd” bez radykalnej transformacji, Sophie Davant twierdzi, że woli medycynę estetyczną od operacji. Botoks, kwas hialuronowy czy zabiegi laserowe – wszystkie te zabiegi, jak twierdzi, pomagają „złagodzić skutki upływu czasu, nie zmieniając jej naturalnych rysów”.

Choć Sophie Davant może podzielać ten pogląd, należy pamiętać, że absolutnie nie ma potrzeby uciekania się do operacji czy zabiegów kosmetycznych, aby dostosować się do ideału lub „utrzymać siebie”. Twoje ciało i twarz są całkowicie naturalne, takie, jakie są. Starzenie się jest normalne, zmarszczki i inne oznaki starzenia są normalne: nie ma potrzeby kamuflowania ani usuwania tych oznak życia.

Nieudany eksperyment i trwała lekcja

Sophie Davant wspomina wypadek, który wydarzył się około dziesięciu lat temu. Zaproszona na sesję w klinice, dała się namówić na korektę ust. Rezultat był, jak sama to określiła, „katastrofalny”. Jej „zdeformowane usta” zszokowały jej kolegów, w tym przyjaciela Williama Leymergiego. Zamiast pogrążać się w zażenowaniu, prezenterka telewizyjna postanowiła obrócić to w żart.

Z perspektywy czasu Sophie Davant wyjaśnia, że postrzega ten błąd jako lekcję: uczy się, by nie ulegać impulsywności ani nieprzemyślanym wyborom estetycznym. Od tamtej pory nie pozostawia niczego przypadkowi i dba o to, by pozostać wierną swojemu wizerunkowi.

Ostatecznie to niefortunne doświadczenie uświadomiło Sophie Davant, że żadna interwencja nie jest pozbawiona ryzyka i że należy słuchać swojej intuicji, zanim ulegnie się presji opinii innych. I że każdy człowiek jest wartościowy w swoim ciele, takim, jakie jest, niezależnie od tego, czy przeszedł transformację, czy nie: wartość człowieka nigdy nie jest mierzona wyglądem.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Sukienka Lady Gagi zaprezentowana na Super Bowl skrywała bardzo symboliczny szczegół.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sukienka Lady Gagi zaprezentowana na Super Bowl skrywała bardzo symboliczny szczegół.

Piosenkarka i autorka tekstów Lady Gaga zaskoczyła niedawno publiczność podczas Super Bowl LII, grając na scenie z portorykańskim...

Botoks: Ta aktorka potępia normalizację operacji chirurgicznych wśród młodych kobiet

Amerykańska aktorka i producentka Laura Dern wypowiada się przeciwko normalizacji zabiegów kosmetycznych wśród bardzo młodych kobiet. Ten alarm...

Margot Robbie powraca do klasycznego stylu mody z nowoczesną elegancją

Margot Robbie po raz kolejny przykuła uwagę fanów mody, czerpiąc z historii stylu i tworząc stylizację łączącą przeszłość...

Dlaczego ta sukienka, którą Meghan Markle już nosiła, budzi kontrowersje

Meghan Markle, amerykańska aktorka, która została księżną Sussex, niedawno założyła sukienkę, którą nosiła w 2018 roku, co wywołało...

Miliony „lajków” pod każdym postem na Instagramie: ta tajska piosenkarka bije rekordy.

Lalisa Manoban, znana jako Lisa, była członkini południowokoreańskiego girlsbandu Blackpink, króluje na Instagramie z ponad 100 milionami obserwujących...

Chappell Roan wyjaśnia, dlaczego nie chce już być nazywana swoim imieniem, które nadała jej przy urodzeniu.

Chappell Roan, sensacja popu 2024 roku, kategorycznie odmawia bycia nazywaną swoim prawdziwym imieniem, Kayleigh Rose Amstutz. Amerykańska piosenkarka...

© 2025 The Body Optimist