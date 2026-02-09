Search here...

Sukienka Lady Gagi zaprezentowana na Super Bowl skrywała bardzo symboliczny szczegół.

Fabienne Ba.
@ladygaga/Instagram

Piosenkarka i autorka tekstów Lady Gaga zaskoczyła niedawno publiczność podczas Super Bowl LII, grając na scenie z portorykańskim raperem i piosenkarzem Bad Bunnym w pełnym energii występie, pełnym symboliki kulturowej. Poza muzyką, jednym z najgłośniejszych tematów wieczoru była jej niebieska sukienka.

Hołd kulturowy ucieleśniony w sukience

Podczas występu w przerwie meczu Super Bowl LX, Lady Gaga miała na sobie błękitną sukienkę inspirowaną flamenco, stworzoną specjalnie na tę okazję przez dominikańsko-amerykańskiego projektanta Raula Lópeza, założyciela marki Luar. Wybór błękitu nie był bez znaczenia: nawiązuje on do historycznych wersji flagi Portoryko, często kojarzonych z ruchami niepodległościowymi i poczuciem dumy kulturowej. Ten lekki i żywy odcień idealnie uzupełniał latynoamerykański motyw występu Bad Bunny.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Lady Gagę (@ladygaga)

Kwiat pełen znaczenia

Niezwykle symbolicznym detalem była broszka przedstawiająca Flor de Maga, narodowy kwiat Portoryko, przypięta w pobliżu serca Lady Gagi. Kwiat ten, poza tym, że jest lokalnym nawiązaniem do florystyki, stał się symbolem portorykańskiej tożsamości. Nosząc go, Lady Gaga wizualnie podkreśliła hołd złożony głównemu gwiazdorowi wieczoru i jego społeczności.

Twórca w centrum uwagi

Sama sukienka została zaprojektowana przez Luar, markę łączącą karaibskie wpływy z nowojorskim streetwearem. Jej założyciel, Raul López, znany jest z podkreślania kulturowych korzeni w swoich projektach. Ten występ na najchętniej oglądanej scenie roku to wielka wizytówka marki, często chwalonej za połączenie faktur, kolorów i fasonów inspirowanych kulturą dominikańską i latynoamerykańską.

Moment wykraczający poza modę

Poza walorami estetycznymi, strój Lady Gagi wpisywał się w szerszy kontekst celebracji kultury portorykańskiej i latynoamerykańskiej, wzmocniony występem Bad Bunny'ego – pierwszego artysty, który zaśpiewał niemal wyłącznie po hiszpańsku podczas Super Bowl. Ta symboliczna sukienka, z jej niuansami, krojem i dodatkami, pomogła przekształcić ten moment w wydarzenie kulturowe, a zarazem modowy manifest, wzmacniając siłę przekazu artystycznego przekazywanego na scenie.

Reakcje i reperkusje

W mediach społecznościowych reakcje były liczne: fani i komentatorzy chwalili nie tylko wokalny występ Lady Gagi, ale także narracyjną siłę jej stroju. Dla wielu niebieska sukienka i broszka były nie tylko wyborem stylistycznym, ale deklaracją jedności i szacunku dla dziedzictwa kulturowego, celebrowanego w samym sercu jednego z najchętniej oglądanych wydarzeń na świecie.

Krótko mówiąc, ta sukienka nie była tylko elementem ubioru: stanowiła symboliczny most między artystami, kulturami i publicznością, dzięki czemu występ na Super Bowl stał się jeszcze bardziej niezapomniany.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Botoks: Ta aktorka potępia normalizację operacji chirurgicznych wśród młodych kobiet
Article suivant
„Zdeformowane usta”: 62-letnia prezenterka żałuje tej operacji plastycznej

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Zdeformowane usta”: 62-letnia prezenterka żałuje tej operacji plastycznej

Francuska dziennikarka, prezenterka radiowa i telewizyjna Sophie Davant niedawno szczerze opowiedziała o swoich doświadczeniach z chirurgią plastyczną. Choć...

Botoks: Ta aktorka potępia normalizację operacji chirurgicznych wśród młodych kobiet

Amerykańska aktorka i producentka Laura Dern wypowiada się przeciwko normalizacji zabiegów kosmetycznych wśród bardzo młodych kobiet. Ten alarm...

Margot Robbie powraca do klasycznego stylu mody z nowoczesną elegancją

Margot Robbie po raz kolejny przykuła uwagę fanów mody, czerpiąc z historii stylu i tworząc stylizację łączącą przeszłość...

Dlaczego ta sukienka, którą Meghan Markle już nosiła, budzi kontrowersje

Meghan Markle, amerykańska aktorka, która została księżną Sussex, niedawno założyła sukienkę, którą nosiła w 2018 roku, co wywołało...

Miliony „lajków” pod każdym postem na Instagramie: ta tajska piosenkarka bije rekordy.

Lalisa Manoban, znana jako Lisa, była członkini południowokoreańskiego girlsbandu Blackpink, króluje na Instagramie z ponad 100 milionami obserwujących...

Chappell Roan wyjaśnia, dlaczego nie chce już być nazywana swoim imieniem, które nadała jej przy urodzeniu.

Chappell Roan, sensacja popu 2024 roku, kategorycznie odmawia bycia nazywaną swoim prawdziwym imieniem, Kayleigh Rose Amstutz. Amerykańska piosenkarka...

© 2025 The Body Optimist