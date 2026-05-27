W Egipcie ta brytyjska modelka wywołuje poruszenie swoim swobodnym wyglądem.

Brytyjska modelka i aktorka Rosie Huntington-Whiteley udostępniła na Instagramie serię zdjęć zrobionych podczas podróży do Egiptu. W tym skąpanym w słońcu montażu zaprezentowała swobodny, neutralny look. Jej stonowany wygląd natychmiast urzekł jej obserwatorów, którzy byli oczarowani tą „naturalną, letnią elegancją”.

Swobodny wygląd w neutralnych tonach

Wierna swojemu minimalistycznemu stylowi, Rosie Huntington-Whiteley postawiła na monochromatyczną paletę barw w odcieniach beżu, kremu i złamanej bieli. Jasny top połączyła z szerokimi białymi spodniami, tworząc sylwetkę zarówno wygodną, jak i elegancką. Ta gama neutralnych tonów, szczególnie zgodnych z najnowszymi trendami, jest przykładem estetyki „cichego luksusu”, która stawia prostotę i wysokiej jakości materiały ponad ostentację.

Starannie dobrane akcesoria

Wyrafinowanie tego looku tkwi również w starannie dobranych dodatkach. Słomkowy kapelusz z szerokim rondem chroni przed słońcem, dodając jednocześnie odrobinę boho szyku, a duże okulary przeciwsłoneczne podkreślają twarz. Rosie Huntington-Whiteley dopełniła stylizację torebką typu crossbody i delikatnie przewieszonym przez ramię szalikiem w paski. Na nogach brązowe, sznurowane botki dodają jej surowego charakteru.

Wymarzone wakacje w Egipcie

Poza wyglądem, Rosie Huntington-Whiteley podzieliła się ze swoimi fanami również pełną emocji podróżą. „Kilka niesamowitych dni w Egipcie” – napisała, zdradzając, że wizyta w piramidach w Gizie była „marzeniem od zawsze”. Wspomniała również o odkryciu niezwykłych starożytnych skarbów wystawionych w Wielkim Muzeum Egipskim, a także o wzruszającej chwili spędzonej na kibicowaniu bliskiej przyjaciółce podczas wydarzenia sportowego, którą określiła jako „inspirującą”.

Dzięki temu swobodnemu, neutralnemu lookowi Rosie Huntington-Whiteley emanuje naturalną i stonowaną elegancją. Prosta i wygodna sylwetka idealnie wpisuje się w klimat egipskiej pustyni.