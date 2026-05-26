„Ona hipnotyzuje”: Chappell Roan zachwyca nowym selfie

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Chappell Roan, jedna z gwiazd popu ostatnich lat, po raz kolejny zachwyciła swoich obserwatorów na Instagramie. Udostępniając karuzelę zdjęć, wywołała falę entuzjastycznych reakcji. „Jest hipnotyzująca”, „Wspaniała” – brzmiały niektóre z licznych komentarzy pozostawionych przez jej społeczność, oczarowaną jej naturalnym i romantycznym wyglądem.

Kręcone rude włosy spięte w luźny kok

W centrum tego zdjęcia natychmiast przyciągają wzrok włosy Chappell Roan. Jej głęboka czerwień, z miedzianymi i kasztanowymi refleksami, jest ułożona w celowo luźny, potargany, wysoki kok. Kilka loków wymyka się spod kontroli, delikatnie oprawiając jej twarz w romantycznym stylu. Ta fryzura podkreśla bogactwo koloru jej włosów i nadaje całości naturalny wygląd, daleki od tak zwanych wyrafinowanych póz.

Naturalny i romantyczny wygląd

W swoim makijażu Chappell Roan postawiła na delikatność. Różany róż rozświetla jej kości policzkowe, a usta zdobi malinowy odcień malwy, który subtelnie je podkreśla. Jej oczy, podkreślone delikatnie podkreślonymi rzęsami, wydobywają ich blask. Ubrana w zieloną koszulkę, Chappell Roan prezentuje czysty i romantyczny styl, który pozwala jej emanować naturalnym blaskiem. Niewielki piercing w nosie dopełnia ten autentyczny look.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez ･ﾟ: *✧ Chappell Roan ✧*:･ﾟ (@chappellroan)

Entuzjastyczne przyjęcie przez internautów

Jej post szybko wywołał falę pozytywnych reakcji. Wielu internautów chwaliło „magnetyczny urok” Chappell Roan, opisując ją w komentarzach jako „hipnotyzującą”. Należy jednak pamiętać, że ciało i wygląd kobiety nie definiują jej wartości: uwaga powinna być skupiona przede wszystkim na jej twórczości artystycznej, kreatywności i przesłaniu, jakie przekazuje, a nie na jej wyglądzie fizycznym.

Dzięki temu selfie Chappell Roan prezentuje się romantycznie, co zdobywa serca jej fanów, a jednocześnie pośrednio przypomina im, że jej wizerunek nie powinien przesłaniać tego, co najważniejsze: bogactwa jej artystycznego wszechświata i zasięgu jej muzyki.