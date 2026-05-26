„Jaka piękność!” Ta hiszpańska aktorka wzbudza sensację w koralikowej sukience.

Hiszpańska aktorka Begoña Vargas zachwyciła publiczność Festiwalu Filmowego w Cannes w 2026 roku (12-23 maja). Podczas ceremonii zamknięcia pojawiła się na czerwonym dywanie w wystawnej, zdobionej koralikami sukni, łącząc elegancję starego Hollywood z nowoczesnym stylem. Jej sylwetka natychmiast urzekła internautów, którzy chwalili jej stylizację: „Przepiękna”, „Spektakularna” – to tylko niektóre z komentarzy.

Sukienka z koralikami inspirowana starym Hollywood

Centralnym punktem tego looku jest sukienka Begoñi Vargas, która wyróżnia się misternym haftem koralikowym, rozłożonym na całej powierzchni materiału. Uszyta na zamówienie przez wiodący włoski dom mody, charakteryzuje się głębokim dekoltem i płynną sylwetką w zdecydowanie szykownym stylu retro. Podszewka w odcieniu cielistym zapewnia subtelny efekt woalki, a całość przywodzi na myśl ponadczasową elegancję hollywoodzkich gwiazd minionych lat. To wybór zarówno nostalgiczny, jak i współczesny, perfekcyjnie wykonany.

Wyrafinowane detale i cenne akcesoria

Oprócz koralików, sukienkę zdobią delikatne czarne marszczenia, które modelują sylwetkę i dodają jej tekstury. Aby dopełnić tę i tak misterną kreację, Begoña Vargas postawiła na subtelne, a zarazem cenne dodatki: biżuterię wysadzaną diamentami i parę czarnych szpilek, które podkreślają elegancję stroju. W swojej stylizacji postawiła na naturalny efekt makijażu, połączony z delikatnymi, plażowymi falami, dzięki czemu sukienka mogła wysunąć się na pierwszy plan.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez BEGOÑA (@begonavargas)

Wygląd chwalony przez internautów

Nic dziwnego, że post udostępniony przez aktorkę w mediach społecznościowych szybko wywołał falę entuzjastycznych reakcji. „Spektakularna ”, „Zapierająca dech w piersiach piękność”, „Wspaniała” – komplementy posypały się lawinowo, pokazując, jak wielki wpływ na jej wygląd miała jej prezencja. To ciepłe przyjęcie potwierdza rosnący status Begoñi Vargas, która stopniowo umacnia swoją pozycję jednej ze wschodzących gwiazd hiszpańskiego kina i mody na czerwonym dywanie.

W tej inspirowanej stylem starego Hollywood, zdobionej koralikami sukni Begoña Vargas zaliczyła jedną z najbardziej eleganckich kreacji podczas ceremonii zamknięcia Festiwalu Filmowego w Cannes w 2026 roku.