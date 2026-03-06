„Koty nie są przyjaznymi zwierzętami”: wypowiedzi tej piosenkarki wywołują kontrowersje

Amerykańska raperka Doechii niedawno wywołała burzę na Threads , otwarcie stwierdzając, że koty „nie są zbyt przyjaznymi zwierzętami”. Jej dosadne słowa wywołały burzę wśród miłośników kotów i na nowo rozpaliły odwieczną debatę na temat „kota” i „psa”.

Użytkownicy Internetu miauczą ze złości

„Ludzie zachowują się, jakby nienawiść do kotów była przestępstwem, skoro tak naprawdę nie są przyjazne” – wykrzyknęła Doechii. Dodała: „Nie chcą być udomowione, zostawcie je w spokoju! Jesteś drapany i bity przez własne zwierzęta, nie mogę w to uwierzyć, lol”.

Reakcje były natychmiastowe: jeden z użytkowników bronił swojego kota, „który zachowuje się jak pies”, na co Doechii odparł: „Zauważ, że go polubiłeś, bo zachowywał się jak pies... QED”. W obliczu oskarżeń o stereotypy, upierała się: „Jeśli poproszę właściciela kota, żeby zakasał rękaw, będzie on podarty”.

Doechii jest stanowczy: „To wzajemne”.

Pomimo okazywania kociej czułości, raperka pozostaje niewzruszona: „To odwzajemnione” – odpowiada tym, którzy sugerują, że koty jej nie lubią. Przyznaje jednak, że podziwia „piękne oczy” kota, o których pisała w komentarzach, co dowodzi, że nie jest całkowicie „antykotowa”.

Szanuj wszystkie zwierzęta

Pamiętajmy, że zwierzęta, jako całość, po prostu pragną życia w pokoju. Niektóre szukają bliskości i czułości ze strony ludzi, inne po prostu wolą spokój, ale żadne nie zasługuje na nienawiść ze względu na swoją naturę. Koty, psy i inne gatunki mają swoją własną osobowość i sposób interakcji z nami. Zamiast przeciwstawiać sobie wrażliwości, najważniejsze jest okazywanie życzliwości wszystkim istotom żywym, z którymi dzielimy planetę. W końcu Ziemia, na której ludzie i zwierzęta współistnieją z szacunkiem, może być tylko lepszym miejscem.

Ostatecznie Doechii trafił w czuły punkt: bezwarunkową miłość do kotów. Jego szczerość jest równie zabawna, co kontrowersyjna, przypominając nam, że nawet gwiazdy Grammy nie zjednują sobie wszystkich, gdy mają do czynienia z krnąbrnym kotem.