Karol G w czarnym, „gotyckim” looku zrobił furorę na czerwonym dywanie

Anaëlle G.
@karolg / Instagram

Podczas gali American Music Awards 2026 (AMAs), kolumbijska piosenkarka latino trap i reggaeton Karol G postawiła na mroczną estetykę. Rozbłysnęła na czerwonym dywanie w topie, który uzupełniał czarny, dwuczęściowy strój.

Ciemna sylwetka American Music Awards

W Las Vegas Karol G pojawiła się na 52. gali American Music Awards w zdecydowanie ciemnej kreacji. Jej strój składał się z topu i pasującej do niego czarnej spódnicy typu „bumper”. Top z podartymi rękawami został założony na trójkątny biustonosz, odsłaniając brzuch. Jako dodatek Karol G wybrała długie turkusowe kolczyki.

W kwestii urody, stylista fryzur Cesar Deleon Ramirez stworzył loki o efekcie słonej wody, które swobodnie spływały na ramiona. Jej makijaż stanowił połączenie miękkości i intensywności: cukierkowo-różowy róż nałożony na kości policzkowe i środek ust kontrastował z przydymionym cieniem do powiek. Umiejętne połączenie kontrastów idealnie uzupełniało resztę jej stylizacji.

Prestiżowa nagroda i niezwykły występ

Wieczór Karol G nie zakończył się na czerwonym dywanie. Później tego wieczoru została uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Artystyczną Doskonałości, wręczoną przez Johna Legenda – wydarzeniem, które było punktem kulminacyjnym jej kariery. Na tę okazję przebrała się w zdobiony koralikami top bandeau na jedno ramię i asymetryczną siateczkową mini spódniczkę, a do tego przezroczyste czółenka z odkrytymi palcami.

To właśnie w tym stroju zaprezentowała na scenie swój hit z 2025 roku, „Ivonny Bonita”. Ceremonia, którą poprowadziła amerykańska raperka Queen Latifah, zgromadziła w MGM Grand Garden Arena innych artystów, takich jak amerykański girlsband Katseye, brytyjski piosenkarz rockowy i muzyk Billy Idol oraz australijski piosenkarz country i gitarzysta Keith Urban.

Pomiędzy transparentnością, dekonstrukcją i gotyckimi akcentami, Karol G po raz kolejny pokazała swoją stylistyczną śmiałość. Nagradzana i doceniana, przekształciła wieczór AMA w prawdziwą konsekrację, zarówno na czerwonym dywanie, jak i na scenie.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
„Urzekająca naturalność”: 50-letnia Ali Larter promienieje bez makijażu
Article suivant
Ten strój aktorki Megan Stalter wywołuje kontrowersje wśród internautów

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ten strój aktorki Megan Stalter wywołuje kontrowersje wśród internautów

Podczas gali American Music Awards (AMAs 2026) amerykańska komik, aktorka i piosenkarka Megan Stalter po raz kolejny zerwała...

„Urzekająca naturalność”: 50-letnia Ali Larter promienieje bez makijażu

Amerykańska aktorka i producentka Ali Larter eksponuje swoją „naturalną” urodę bardziej niż kiedykolwiek. Z okazji Dnia Pamięci (święta...

„Ponadczasowa ikona”: 59-letnia Salma Hayek zachwyca retro lookiem

Meksykańsko-amerykańsko-libańska aktorka, reżyserka i producentka Salma Hayek udowadnia, że elegancja nie zna wieku. Na Lazurowym Wybrzeżu przywróciła szyk...

Piosenkarka Olivia Rodrigo potępia krytykę swojej sukienki typu babydoll

Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, muzyk i aktorka Olivia Rodrigo, która spotkała się z krytyką z powodu sukienki typu...

Ta błyszcząca sukienka, którą nosi Hilary Duff, oczarowuje fanów

Dwadzieścia jeden lat po swoim ostatnim występie, amerykańska aktorka i piosenkarka Hilary Duff powróciła w spektakularny sposób na...

52-letnia Shannon Elizabeth postawiła na ultramodny strój plażowy

Amerykańska aktorka i modelka Shannon Elizabeth powraca latem w mediach społecznościowych. Znana z roli w serialu komediowym „American...