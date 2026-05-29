Karol G w czarnym, „gotyckim” looku zrobił furorę na czerwonym dywanie

Podczas gali American Music Awards 2026 (AMAs), kolumbijska piosenkarka latino trap i reggaeton Karol G postawiła na mroczną estetykę. Rozbłysnęła na czerwonym dywanie w topie, który uzupełniał czarny, dwuczęściowy strój.

Ciemna sylwetka American Music Awards

W Las Vegas Karol G pojawiła się na 52. gali American Music Awards w zdecydowanie ciemnej kreacji. Jej strój składał się z topu i pasującej do niego czarnej spódnicy typu „bumper”. Top z podartymi rękawami został założony na trójkątny biustonosz, odsłaniając brzuch. Jako dodatek Karol G wybrała długie turkusowe kolczyki.

W kwestii urody, stylista fryzur Cesar Deleon Ramirez stworzył loki o efekcie słonej wody, które swobodnie spływały na ramiona. Jej makijaż stanowił połączenie miękkości i intensywności: cukierkowo-różowy róż nałożony na kości policzkowe i środek ust kontrastował z przydymionym cieniem do powiek. Umiejętne połączenie kontrastów idealnie uzupełniało resztę jej stylizacji.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez ✨COMUNIDAD KRG✨ (@comunidadkrgoficial)

Prestiżowa nagroda i niezwykły występ

Wieczór Karol G nie zakończył się na czerwonym dywanie. Później tego wieczoru została uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Artystyczną Doskonałości, wręczoną przez Johna Legenda – wydarzeniem, które było punktem kulminacyjnym jej kariery. Na tę okazję przebrała się w zdobiony koralikami top bandeau na jedno ramię i asymetryczną siateczkową mini spódniczkę, a do tego przezroczyste czółenka z odkrytymi palcami.

To właśnie w tym stroju zaprezentowała na scenie swój hit z 2025 roku, „Ivonny Bonita”. Ceremonia, którą poprowadziła amerykańska raperka Queen Latifah, zgromadziła w MGM Grand Garden Arena innych artystów, takich jak amerykański girlsband Katseye, brytyjski piosenkarz rockowy i muzyk Billy Idol oraz australijski piosenkarz country i gitarzysta Keith Urban.

Pomiędzy transparentnością, dekonstrukcją i gotyckimi akcentami, Karol G po raz kolejny pokazała swoją stylistyczną śmiałość. Nagradzana i doceniana, przekształciła wieczór AMA w prawdziwą konsekrację, zarówno na czerwonym dywanie, jak i na scenie.