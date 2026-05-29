Na czerwonym dywanie Camila Mendes promienieje w zwiewnej sukience

Amerykańska aktorka i producentka Camila Mendes zrobiła piorunujące wrażenie na londyńskiej premierze filmu „Władcy Wszechświata”. Znana z roli w amerykańskim serialu telewizyjnym „Riverdale”, postawiła na minimalistyczny i stonowany look. Jej stylizacja była chwalona w internecie za „wyrafinowanie i prostotę”.

Lekka, biała sukienka

Centralnym punktem stylizacji Camili Mendes jest zwiewna, biała, jedwabna sukienka. Projekt charakteryzuje się głębokim dekoltem i odkrytymi plecami, wiązaniem w talii i dekolcie oraz zwiewną spódnicą z rozcięciem z przodu. Całość tworzy wrażenie płynności i prostoty.

Eleganckie akcesoria i zabiegi upiększające

Dopełnieniem stylizacji były sandały na obcasie marki Femme LA oraz naszyjnik z pereł „sunset” marki Retrofête. W makijażu artystka Alex Babsky skupiła się na podkreślonych brwiach, zaakcentowanych oczach i subtelnie różowych ustach. Godnym uwagi detalem były niebieskie soczewki kontaktowe, nawiązujące do Teeli, postaci granej przez nią w filmie „Władcy wszechświata”. Jej fryzura, falowany bob z przedziałkiem na boku, została zaprojektowana przez stylistę fryzur Christiana Wooda, a nad całością czuwała stylistka Molly Dickson.

Ten występ jest częścią promocji filmu „Masters of the Universe”, adaptacji animowanego serialu o tym samym tytule, którego premiera odbędzie się 5 czerwca. Tym wyborem modowym Camila Mendes potwierdza swoje zamiłowanie do stonowanej elegancji, gdzie lekkość tkanin i perfekcyjne dodatki górują nad „efektownym” efektem.