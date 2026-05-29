„Moje ciało należy do mnie”: Ta modelka opowiada o swoim związku z chirurgią plastyczną

Julia P.
@courtneyastodden / Instagram

Poddając się operacji mającej na celu „zmniejszenie części sylwetki”, amerykańska celebrytka Courtney Stodden twierdzi, że „odzyskuje kontrolę nad swoim ciałem”. To osobista decyzja, którą wiąże z przeszłością naznaczoną smutnym piętnem małżeństwa, które zawarła mając zaledwie 16 lat.

„Moje ciało należy do mnie”

Według TMZ , Courtney Stodden przeszła operację zmniejszenia piersi w gabinecie chirurga Stuarta Lindera w Beverly Hills. Zamiast całkowitego usunięcia, jej implanty zastąpiono mniejszymi. Co istotne, ogłoszenie zabiegu zbiegło się z jej 15. rocznicą ślubu, co nadało mu znaczącą wartość symboliczną.

Bo poza estetyką, Courtney Stodden twierdzi, że to prawdziwe odzyskanie własnego ciała. „Po raz pierwszy w życiu czuję, że moje ciało należy do mnie, a nie do opinii publicznej, która je konsumowała, zanim jeszcze stałam się kobietą” – wyjaśniła na Instagramie . Mówi, że w wieku 18 lat wszczepiła sobie pierwsze implanty, jakby chciała udowodnić sobie, że jest kobietą – wybór, który w tamtym czasie nie należał do niej.

Ciężar małżeństwa w wieku 16 lat

To publiczne oświadczenie jest nierozerwalnie związane z jej historią życia. W 2011 roku, mając zaledwie 16 lat, Courtney Stodden wyszła za mąż za amerykańskiego aktora Douga Hutchisona, starszego od niej o 35 lat. Związek ten słusznie wywołał oburzenie. Para rozstała się w 2018 roku, a następnie rozwiodła w 2020 roku. Courtney Stodden, która stała się aktywną orędowniczką w walce z małżeństwami dzieci, odrzuca obecnie wszelkie romantyczne postrzeganie tego problemu. „Małżeństwo dzieci to nie historia miłosna. To dziecko, które przeżywa, na oczach wszystkich, traumę dorosłego człowieka” – napisała na Instagramie .

Operacja wynika również z powodów praktycznych: mniejsze implanty, według niej, będą „zdrowsze dla jej ciała”, a zwłaszcza dla pleców. Z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru, Courtney Stodden podsumowała swój stan ducha: „mniejszy tułów, więcej spokoju”. W obliczu nielicznych internautów, którzy nie pochwalali jej wyboru, powtórzyła oczywistość: to jej ciało i tylko jej decyzja.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Article précédent
Na czerwonym dywanie Camila Mendes promienieje w zwiewnej sukience

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Na czerwonym dywanie Camila Mendes promienieje w zwiewnej sukience

Amerykańska aktorka i producentka Camila Mendes zrobiła piorunujące wrażenie na londyńskiej premierze filmu „Władcy Wszechświata”. Znana z roli...

Ten strój aktorki Megan Stalter wywołuje kontrowersje wśród internautów

Podczas gali American Music Awards (AMAs 2026) amerykańska komik, aktorka i piosenkarka Megan Stalter po raz kolejny zerwała...

Karol G w czarnym, „gotyckim” looku zrobił furorę na czerwonym dywanie

Podczas gali American Music Awards 2026 (AMAs), kolumbijska piosenkarka latino trap i reggaeton Karol G postawiła na mroczną...

„Urzekająca naturalność”: 50-letnia Ali Larter promienieje bez makijażu

Amerykańska aktorka i producentka Ali Larter eksponuje swoją „naturalną” urodę bardziej niż kiedykolwiek. Z okazji Dnia Pamięci (święta...

„Ponadczasowa ikona”: 59-letnia Salma Hayek zachwyca retro lookiem

Meksykańsko-amerykańsko-libańska aktorka, reżyserka i producentka Salma Hayek udowadnia, że elegancja nie zna wieku. Na Lazurowym Wybrzeżu przywróciła szyk...

Piosenkarka Olivia Rodrigo potępia krytykę swojej sukienki typu babydoll

Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, muzyk i aktorka Olivia Rodrigo, która spotkała się z krytyką z powodu sukienki typu...