Ten strój aktorki Megan Stalter wywołuje kontrowersje wśród internautów

Podczas gali American Music Awards (AMAs 2026) amerykańska komik, aktorka i piosenkarka Megan Stalter po raz kolejny zerwała z tradycją czerwonego dywanu swoim strojem. Jej stylizacja wywołała od tego czasu spore poruszenie w mediach społecznościowych.

„Top” zrobiony z włosów

Podczas 52. gali American Music Awards w Las Vegas, Megan Stalter postawiła na „radykalny” look. Zamiast sukni wieczorowej, pojawiła się topless, z bardzo długimi, czarnymi włosami zaczesanymi do przodu, zakrywającymi klatkę piersiową i odsłoniętymi plecami. Iluzja ta została sprytnie zaaranżowana: na zdjęciach z bliska, gdy poruszały się jej włosy, było wyraźnie widać, że ma na sobie nakrycie głowy, co rozwiewało wrażenie całkowitej nagości.

Resztę stylizacji Megan Stalter uzupełniła dżinsami i czarnymi botkami z kwadratowymi noskami, bardzo cienkimi, wymodelowanymi brwiami i wyrazistym makijażem oczu. Jej fryzura, zaprojektowana przez Claytona Hawkinsa, stała się centralnym punktem stylizacji.

Skecz komediowy z udziałem Paula W. Downsa

Ten look był przede wszystkim żartem, wymyślonym przez nich oboje. Megan Stalter towarzyszył jej przyjaciel i kolega z amerykańskiego serialu komediodramatycznego „Hacks”, Paul W. Downs, który dodał ostateczny szlif, szczotkując jej włosy na dywanie brokatową szczotką. Duet, który miał wręczać nagrodę za najlepszy album rocka alternatywnego, wystąpił jako zespół mock punkowy, opowiadając przy okazji dowcipy.

Obie miały na sobie peruki, pasujące dżinsy i, jako ostatni akcent, klamry do pasków ozdobione swoimi twarzami. Zapytane, czy „cosplayują”, przysięgały, że to ich „codzienny strój”, a Megan Stalter żartowała: „Kogo naśladujemy? Dwie piękne modelki, które tworzą muzykę?”.

Stały bywalec „niekonwencjonalnego” czerwonego dywanu

To nie pierwszy raz, kiedy Megan Stalter igra z zasadami mody. W styczniu, podczas gali Critics' Choice Awards, połączyła siły z Paulem W. Downsem, aby odtworzyć viralowy, pomarańczowy look Kylie Jenner i Timothée Chalameta z premiery Marty Supreme. Kilka miesięcy wcześniej, podczas gali Emmy 2025, również wywołała poruszenie, łamiąc dress code w dżinsach i koszulce. To wszystko gesty buntu przeciwko branży modowej, dzięki którym Megan Stalter stała się stałym bywalcem najbardziej komentowanych ceremonii.

Strój, który dzieli opinie

W mediach społecznościowych wielu fanów chwaliło duet za odwagę i poczucie humoru, obsypując ich pełnymi podziwu komentarzami na temat jej fryzury, a nawet wzywając do wspólnej trasy koncertowej. Jednak, choć niektórzy postrzegali to jako „powiew świeżości” i „orzeźwiającą dawkę humoru” pośród powagi czerwonego dywanu, inni potępiali to jako celową próbę „wytworzenia szumu”. Megan Stalter, wierna swojej osobowości, zdaje się w pełni akceptować tę polaryzację.

Faktem pozostaje, że niezależnie od reakcji i debat, ciało i wygląd kobiety – tak jak każdego innego – nie powinny podlegać osądowi. Każdy ubiera się, jak chce, wyraża siebie, jak uważa za stosowne, i prezentuje się na swój własny sposób.

Dzięki swojej charakterystycznej fryzurze i żartobliwej wymianie zdań z Paulem W. Downsem, Megan Stalter osiągnęła swój cel: zdominować rozmowy i nadal zacierać granice między modą a komedią. Jedno jest pewne: na każdym czerwonym dywanie prezentuje swój własny, ekscentryczny styl – i kategorycznie odmawia wtopienia się w tło.