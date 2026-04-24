Piosenkarka Angèle robi furorę w asymetrycznej białej tiulowej sukience

Fabienne Ba.
@angele_vl / Instagram

Podczas efektownego występu na czerwonym dywanie Flames 2026, belgijska piosenkarka i autorka tekstów Angèle oczarowała wszystkich swoją nieskazitelną i zwiewną sylwetką. Jej biała tiulowa sukienka, jednocześnie strukturalna i zwiewna, od razu zrobiła niezapomniane wrażenie.

Niezapomniany występ na Flames 2026

Podczas ceremonii Flammes 2026 (celebrującej i repozycjonującej kulturę popularną), Angèle pojawiła się na czerwonym dywanie w stroju, który szybko przykuł uwagę fotografów. Wręczając nagrodę, zrobiła ogromne wrażenie dzięki swojemu poetyckiemu wyborowi stylu.

Suknia z tiulu o rzeźbiarskiej objętości

Miała na sobie asymetryczną białą suknię z tiulu, pomyślaną jako eteryczna kreacja, grająca na kontrastowych kształtach. Strukturalny gorset podkreślał jej figurę, a spódnica naprzemiennie składała się z prześwitującej tkaniny i warstw. Asymetryczny krój tworzył wrażenie ciągłego ruchu, wzmocnionego warstwami tiulu, które nadawały całej kreacji niemal unoszący się w powietrzu, lekki wygląd.

Sylwetka balansująca między delikatnością a teatralnością

Ta gra brył nadała jej stylizacji niemal teatralny wymiar. Lekkie tkaniny spływały kaskadami, tworząc teksturowany efekt, który poruszał się z każdym krokiem Angèle. Sukienka oscylowała więc między miękkością a wizualnym oddziaływaniem. Aby dopełnić kreację, piosenkarka wybrała srebrne czółenka, dodając subtelny akcent kontrastu do monochromatycznego zestawu.

Dalszy dowód jego wyczucia stylu

Tym występem Angèle po raz kolejny potwierdza swoje zamiłowanie do odważnych, często poetyckich i konceptualnych stylizacji. Jej modowe wybory odzwierciedlają rozpoznawalną estetykę, w której miękkość tkanin łączy się z bardziej śmiałymi konstrukcjami.

W tej asymetrycznej białej tiulowej sukience Angèle prezentuje się elegancko i teatralnie na Flammes 2026. Eteryczna sylwetka potwierdza jej status ikony mody na współczesnej scenie muzycznej.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Anne Hathaway wzbudza sensację sukienką inspirowaną anatomią
Hailey Bieber rozświetla czerwony dywan w lśniącej, szarej koronkowej sukience

