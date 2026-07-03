Cardi B zaskakuje jaskrawoczerwoną fryzurą na imprezie

Fabienne Ba.
@iamcardib / Instagram

Amerykańska raperka Cardi B wzbudziła sensację na gali BET Awards 2026, prezentując nową, ognistoczerwoną fryzurę podczas wyjątkowo spektakularnego występu scenicznego w Los Angeles.

Wyczekiwany występ na gali BET Awards 2026

Cardi B zaliczyła swój stylowy debiut podczas gali rozdania nagród BET Awards 2026, która odbyła się w Peacock Theater w Los Angeles. Ceremonia, której początki sięgają 2001 roku, celebruje osiągnięcia czarnoskórych artystów, sportowców i filantropów, a także ich wpływ na kulturę współczesną. Podczas tej długo oczekiwanej edycji Cardi B była jedną z gwiazd wieczoru.

Uderzający, ognistoczerwony kolor włosów, jakiego nigdy wcześniej nie widziano.

Najbardziej uderzającym elementem tego looku była niewątpliwie jej nowa fryzura. Cardi B, zazwyczaj widywana z ciemnymi włosami, wzbudziła sensację, prezentując długie, ognistoczerwone loki. Ta metamorfoza natychmiast przykuła uwagę zarówno fotografów, jak i fanów. Jej włosy były rozpuszczone, tworząc długie, obszerne fale, które spływały kaskadą na ramiona.

Spektakularny strój sceniczny

Aby dopełnić ogniste włosy, Cardi B założyła wielokolorową, strukturalną kreację ozdobioną międzygalaktycznym motywem w odcieniach fioletu, różu i żółci. Kreacja ta nawiązuje do estetyki pop science fiction lat 70., jednocześnie dostosowując się do współczesnych wymagań scenicznych. Ten centralny element stylizacji zestawiono z fioletowym płaszczem z wyraźnie zaznaczonymi ramionami i wyjątkowo misternym kołnierzem, tworząc architektoniczną konstrukcję, która wydłużyła futurystyczny wymiar sylwetki.

Kozaki sięgające do ud, które dopełnią cały look

Cardi B uzupełniła tę stylizację rajstopami z siateczki i fioletowymi botkami za kolano. Ten dobór obuwia podkreśla kolorystykę całej stylizacji, w pełni oddając fioletowy motyw. To podejście stylistyczne jest typowe dla najważniejszych współczesnych przedstawień scenicznych, gdzie każdy szczegół jest starannie przemyślany, aby uzyskać maksymalny efekt wizualny, nawet najdrobniejsze dodatki.

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Niezapomniane wejście na scenę

Poza jej wyglądem, to właśnie scenografia występu naprawdę urzekła publiczność. Cardi B weszła na scenę stojąc na motocyklu, co natychmiast rozpaliło tłum. Następnie dołączyła do swoich tancerzy przed scenografią, odtwarzając miejską atmosferę, wykonując serię dynamicznych choreografii. Raperka szczególnie wyróżniała się tańcem na stole do ruletki, w sekwencji przywodzącej na myśl kasyna i wielkie widowiska Las Vegas. Zaprezentowała również swoje umiejętności tańca na rurze, co spotkało się ze szczególnym uznaniem publiczności.

Sześć nominacji dla rapera

Występ sceniczny Cardi B przypadł na wyjątkowo pracowity okres w jej karierze. Podczas ceremonii wręczenia nagród BET Awards w 2026 roku zdobyła aż sześć nominacji w różnych kategoriach. Była nominowana do nagrody publiczności za piosenkę „Outside”, do nagrody za najlepszą współpracę za „Errtime Remix” z udziałem Jeezy'ego i Latto, do nagrody dla najlepszej artystki hip-hopowej, do nagrody dla reżyserki teledysku roku, do nagrody za album roku oraz do prestiżowej nagrody Fashion Vanguard.

Z nowymi, ognistoczerwonymi włosami, wielokolorową, spójną fryzurą i fioletowymi, sięgającymi do uda butami, Cardi B zaliczyła jeden z najbardziej pamiętnych występów na gali BET Awards 2026. Poza samym wyglądem, raperka zafundowała publiczności niezapomniany moment na scenie.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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