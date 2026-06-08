Modelka Kaia Gerber w sukience z wycięciami zachwyca w Paryżu

Léa Michel
@kaiagerber / Instagram

Kaia Gerber po raz kolejny ugruntowała swoją pozycję ikony mody swojego pokolenia. Amerykańska modelka i aktorka wzbudziła sensację na paryskim przyjęciu zorganizowanym przez artystę JR i przedsiębiorcę Evana Spiegela. Jej strój, idealnie oddający ducha francuskiej stolicy, z pewnością nie pozostał niezauważony.

Top bez ramiączek z wycięciami

Na krążących od tamtej pory zdjęciach Kaia Gerber pozuje w długiej, czarnej sukni o zdecydowanie architektonicznym kroju. Skórzany gorset bez ramiączek modeluje górną część sylwetki i nadaje całości niemal rzeźbiarski wymiar. To podejście haute couture nawiązuje do eksperymentów wielkich domów mody ze skórą jako szlachetnym materiałem.

To niewątpliwie małe wycięcia z przodu sprawiają, że ten model jest tak efektowny. Strategicznie rozmieszczone na przodzie gorsetu, tworzą graficzne otwory, które dodają tkaninie ruchu. To bardzo współczesny stylistyczny akcent, spopularyzowany w ostatnich sezonach na najbardziej awangardowych wybiegach świata mody.

Pończochy asymetryczne z rozcięciem

Następnie sukienka rozszerza się, tworząc trapezową spódnicę, której asymetria jest prawdziwą wizytówką kreacji. Po lewej stronie dół gwałtownie się unosi, tworząc wysokie rozcięcie z boku, odsłaniające całą nogę Kai Gerber przy każdym kroku. Kontrast działa natychmiast: wszystko jest precyzyjnie umiejscowione, od strukturalnego gorsetu po asymetryczne drapowanie spódnicy. Wzrok podąża za sylwetką od góry do dołu bez chwili zatrzymywania się – dokładnie taki efekt wizualny, jakiego oczekują najbardziej przemyślane kreacje na czerwonym dywanie.

Wygląd bez dodatków

Zamiast przeciążać sylwetkę, Kaia Gerber zrezygnowała z dodatków. Żadnej biżuterii, żadnej torebki, żadnych warstw: przemawia tylko sukienka. Minimalistyczne podejście idealnie wpisuje się w ducha haute couture, pozwalając kreacji lśnić. Jeśli chodzi o fryzurę i makijaż, postawiono na te same stonowane rozwiązania: delikatne suszenie i dyskretny makijaż, aby nie odwracać uwagi od sukienki.

W tej sukience z wycięciem i głębokim rozcięciem Kaia Gerber zaliczyła jeden ze swoich najbardziej efektownych występów w Paryżu. Udowodniła, że moda, starannie zaprojektowana, nie potrzebuje ozdób, by błyszczeć. I że dobrze dobrany krój jednoczęściowy potrafi czasem powiedzieć wszystko.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Ciężarna Aubrey Plaza pokazuje swój ciążowy brzuszek na czerwonym dywanie
Article suivant
W płynnej sylwetce Emilia Clarke oddaje hołd minimalizmowi w Londynie

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W płynnej sylwetce Emilia Clarke oddaje hołd minimalizmowi w Londynie

Brytyjska aktorka Emilia Clarke właśnie zaliczyła jeden ze swoich najbardziej olśniewających występów modowych w tym roku. 3 czerwca...

Ciężarna Aubrey Plaza pokazuje swój ciążowy brzuszek na czerwonym dywanie

Amerykańska aktorka i producentka Aubrey Plaza przeżywa jeden z najbardziej intensywnych okresów w swoim życiu osobistym. Niedawno pojawiła...

50-letnia aktorka Charlize Theron dzieli się rytuałem pielęgnacyjnym, bez którego nie może się obejść.

Zapytana o swoją pielęgnację skóry, Charlize Theron nie waha się ani chwili. Południowoafrykańska aktorka, producentka i modelka przypisuje...

W wieku 93 lat ta aktorka prezentuje elegancję, która wciąż fascynuje.

Podczas inauguracyjnej londyńskiej edycji nagród Power of Women (corocznej ceremonii, podczas której celebruje się inspirujące kobiety i ich...

Lata po nakręceniu sceny w wieku 13 lat ta aktorka toczy bezprecedensową walkę

Niemiecka aktorka i modelka Nastassja Kinski właśnie odniosła historyczne zwycięstwo. Po trwającej dekadę batalii sądowej udało jej się...

Aktorka Anne Hathaway przekształca piżamę w szykowne ubranie, a efekt jest zaskakujący.

W Nowym Jorku amerykańska aktorka Anne Hathaway niedawno zwróciła na siebie uwagę strojem, który zaciera granice między komfortem...