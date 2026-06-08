Modelka Kaia Gerber w sukience z wycięciami zachwyca w Paryżu

Kaia Gerber po raz kolejny ugruntowała swoją pozycję ikony mody swojego pokolenia. Amerykańska modelka i aktorka wzbudziła sensację na paryskim przyjęciu zorganizowanym przez artystę JR i przedsiębiorcę Evana Spiegela. Jej strój, idealnie oddający ducha francuskiej stolicy, z pewnością nie pozostał niezauważony.

Top bez ramiączek z wycięciami

Na krążących od tamtej pory zdjęciach Kaia Gerber pozuje w długiej, czarnej sukni o zdecydowanie architektonicznym kroju. Skórzany gorset bez ramiączek modeluje górną część sylwetki i nadaje całości niemal rzeźbiarski wymiar. To podejście haute couture nawiązuje do eksperymentów wielkich domów mody ze skórą jako szlachetnym materiałem.

To niewątpliwie małe wycięcia z przodu sprawiają, że ten model jest tak efektowny. Strategicznie rozmieszczone na przodzie gorsetu, tworzą graficzne otwory, które dodają tkaninie ruchu. To bardzo współczesny stylistyczny akcent, spopularyzowany w ostatnich sezonach na najbardziej awangardowych wybiegach świata mody.

Pończochy asymetryczne z rozcięciem

Następnie sukienka rozszerza się, tworząc trapezową spódnicę, której asymetria jest prawdziwą wizytówką kreacji. Po lewej stronie dół gwałtownie się unosi, tworząc wysokie rozcięcie z boku, odsłaniające całą nogę Kai Gerber przy każdym kroku. Kontrast działa natychmiast: wszystko jest precyzyjnie umiejscowione, od strukturalnego gorsetu po asymetryczne drapowanie spódnicy. Wzrok podąża za sylwetką od góry do dołu bez chwili zatrzymywania się – dokładnie taki efekt wizualny, jakiego oczekują najbardziej przemyślane kreacje na czerwonym dywanie.

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Wygląd bez dodatków

Zamiast przeciążać sylwetkę, Kaia Gerber zrezygnowała z dodatków. Żadnej biżuterii, żadnej torebki, żadnych warstw: przemawia tylko sukienka. Minimalistyczne podejście idealnie wpisuje się w ducha haute couture, pozwalając kreacji lśnić. Jeśli chodzi o fryzurę i makijaż, postawiono na te same stonowane rozwiązania: delikatne suszenie i dyskretny makijaż, aby nie odwracać uwagi od sukienki.

W tej sukience z wycięciem i głębokim rozcięciem Kaia Gerber zaliczyła jeden ze swoich najbardziej efektownych występów w Paryżu. Udowodniła, że moda, starannie zaprojektowana, nie potrzebuje ozdób, by błyszczeć. I że dobrze dobrany krój jednoczęściowy potrafi czasem powiedzieć wszystko.