Piosenkarka Tyla przyciąga wzrok na czerwonym dywanie w czarnym, rzeźbiarskim stroju

Anaëlle G.
@tyla / Instagram

Południowoafrykańska piosenkarka, autorka tekstów i tancerka Tyla zachwyciła na czerwonym dywanie gali BET Awards 2026 w rzeźbiarskiej, czarnej kreacji. Ta kreacja na zamówienie, łącząca haute couture z odważną elegancją, natychmiast przykuła uwagę wszystkich.

Ustrukturyzowany czarny zestaw

Sercem tej stylizacji był wyrazisty element: gorsetowy top o starannie wykonanej konstrukcji. Projekt charakteryzował się delikatną koronką w kwiaty nałożoną na strukturalną bazę, tworząc czystą, graficzną sylwetkę. Wyrazisty czarny kontur podkreślał linie ubrania, a wyrafinowany dekolt dodawał zdecydowanie modnego akcentu. Tyla zestawiła ten top z czarnymi szortami i pasującymi do niego rajstopami, tworząc odważny, monochromatyczny zestaw.

Starannie dobrane akcesoria

Aby dopełnić tę stylizację, Tyla wybrała czółenka z odkrytymi palcami i połyskującym efektem, których spiralny kształt dodał jej pożądanego blasku. Jeśli chodzi o biżuterię, postawiła na prostotę, rezygnując ze swojego tradycyjnego warstwowego stylu na rzecz wyrazistych kolczyków i kilku kolorowych pierścionków. Starannie przemyślane podejście pozwoliło, aby główny element jej stylizacji wysunął się na pierwszy plan.

Naturalny zabieg upiększający

W kwestii urody Tyla postawiła na prostotę. Bardzo naturalny makijaż równoważył śmiałą stylizację, a włosy, ułożone w obfite fale z przedziałkiem na boku, dodawały im ruchu i tekstury. Ten swobodny, szykowny look, inspirowany stylem retro, elegancko dopełniał całość. Zapytana o to po przyjściu, piosenkarka żartobliwie wyznała, że czuje się niezwykle pewna siebie.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez @tylafans

Jej własny, niepowtarzalny styl

Poza tym wyglądem, Tyla potwierdza swój status ikony mody. Znana ze swojego wyczucia stylu, wypracowała sobie własny, niepowtarzalny look, preferując minispódniczki i krótkie fryzury zamiast efektownych, długich sukni, typowych dla oficjalnych imprez. To zabawne i asertywne podejście czyni ją jedną z nowych ikon mody swojego pokolenia.

W tym rzeźbiarskim, czarnym stroju Tyla zaliczyła jeden z najbardziej efektownych występów na gali BET Awards 2026. Łącząc wyrafinowaną strukturę, wyrazistość i naturalny makijaż, po raz kolejny udowodniła swoje nienaganne wyczucie stylu. Nic dziwnego, że zachwyciło to jej fanów, którzy zawsze z niecierpliwością czekają na jej stylizacje.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
„Femme fatale”: Hailey Bieber postawiła na najmodniejszą fryzurę chwili
Article suivant
Cardi B zaskakuje jaskrawoczerwoną fryzurą na imprezie

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jennifer Lopez odważyła się założyć kombinezon z „efektem iluzji” podczas występu na scenie

Amerykańska piosenkarka i bizneswoman Jennifer Lopez po raz kolejny udowodniła, że jest jedną z najwybitniejszych artystek współczesnego popu....

Cardi B zaskakuje jaskrawoczerwoną fryzurą na imprezie

Amerykańska raperka Cardi B wzbudziła sensację na gali BET Awards 2026, prezentując nową, ognistoczerwoną fryzurę podczas wyjątkowo spektakularnego...

„Femme fatale”: Hailey Bieber postawiła na najmodniejszą fryzurę chwili

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber udostępniła na Instagramie serię zdjęć, na których prezentuje nową, modną fryzurę: „long...

Lisa z BLACKPINK zachwyca w sukience z efektownym tyłem.

Lisa, członkini południowokoreańskiego girlsbandu BLACKPINK, udostępniła na Instagramie serię zdjęć z Utah, na których ma na sobie czarną...

W wieku 22 lat modelka Apple Martin zakłada spódnicę z frędzlami i nawiązuje do stylu swojej matki

Brytyjska modelka Apple Martin w pełni korzysta z lata. Córka piosenkarza Chrisa Martina (z Coldplay) i aktorki Gwyneth...

Modelka Rose Bertram wskrzesza trend jednoczęściowych strojów, prezentując koralikowy wzór

Belgijska modelka Stephanie Rose Bertram, lepiej znana jako Rose Bertram, zaprezentowała nową letnią stylizację w białym stroju plażowym...