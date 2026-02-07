Search here...

Dlaczego ta sukienka, którą Meghan Markle już nosiła, budzi kontrowersje

Fabienne Ba.
Screen « As ever by Meghan »

Meghan Markle, amerykańska aktorka, która została księżną Sussex, niedawno założyła sukienkę, którą nosiła w 2018 roku, co wywołało ożywioną debatę w mediach i internecie. Ten powrót mody skłonił do refleksji nad odświeżeniem wizerunku gwiazd i znaczeniem recyklingu kultowych strojów.

Sukienka, która opowiada historię

Księżna Sussex opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie w granatowej sukience Rolanda Moureta, którą wcześniej widziała na kolacji Fundacji Królewskiej w 2018 roku, będąc w ciąży z synem Archiem. Ta wyrafinowana i smukła sukienka midi zrobiła niezapomniane wrażenie, gdy Meghan i książę Harry nadal pełnili swoje królewskie obowiązki. Ponowne pojawienie się tej kreacji prawie osiem lat później naturalnie przykuło uwagę obserwatorów mody.

Debata wokół „odświeżania” wizerunku gwiazd

Gest Meghan odzwierciedla rosnący trend recyklingu kultowych ubrań zamiast systematycznego kupowania nowych. Dla niektórych ten wybór to sposób na promowanie bardziej odpowiedzialnej i zrównoważonej mody.

Inni natomiast uważają to za „chwyt marketingowy” lub próbę wskrzeszenia dawnego wizerunku, zwłaszcza gdy chodzi o strój nawiązujący do szczególnie nagłośnionego momentu w jej królewskim życiu.

Rozbieżne reakcje i interpretacje

W mediach społecznościowych niektórzy wielbiciele chwalili to podejście, uznając je za inspirujące w obliczu szybkiej mody i reprezentujące świadomą konsumpcję. Inni komentatorzy wskazywali na formę wykalkulowanej nostalgii lub strategię brandingową mającą na celu powiązanie wartości Meghan Markle z jej marką „As Ever”, która sama jest promowana za pośrednictwem tego typu treści.

Poza modą: symbol kulturowy

Powrót tej sukienki przypomina, że ubrania noszone przez osoby publiczne to nie tylko stroje: stają się one symbolami epoki, osobistymi historiami i publiczną tożsamością. W świecie, w którym gwiazdy są poddawane krytyce, każdy wybór stylistyczny można zinterpretować jako przekaz, niezależnie od tego, czy był zamierzony, czy nie.

Krótko mówiąc, powrót tej sukienki, którą wcześniej nosiła Meghan Markle, wywołuje znacznie więcej niż tylko dyskusję o modzie: skłania do refleksji nad naszym związkiem z modą, zrównoważonym rozwojem i narracją otaczającą kultowe kreacje. Niezależnie od tego, czy postrzegamy ją jako gest ekologiczny, nostalgiczny ukłon, czy strategię marketingową, ten wybór sartorialny wciąż budzi reakcje.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
LAISSER UN COMMENTAIRE

