Podczas gali rozdania nagród BAFTA w 2026 roku kreacja tej aktorki zafascynowała internautów

Na czerwonym dywanie BAFTA 2026 jedna postać szczególnie przykuła uwagę. Brytyjska aktorka Jenna Coleman oczarowała internautów efektowną kreacją haute couture.

Rzadki występ na gali rozdania nagród BAFTA w 2026 r.

Ceremonia wręczenia nagród BAFTA odbyła się 22 lutego 2026 roku w Royal Festival Hall w Londynie. Wśród licznych gwiazd, Jenna Coleman zachwyciła swoim rzadką w ostatnich miesiącach kreacją na czerwony dywan. Aktorka pojawiła się w kreacji haute couture od Giorgio Armani Privé. Suknia, wykonana z cielistego tiulu, była ozdobiona gęstymi, czerwonymi aplikacjami kwiatowymi, które podkreślały całość. Wydarzenie, którego gospodarzem był brytyjsko-amerykański aktor Alan Cumming, zgromadziło wiele osobistości ze świata kina, ale strój Jenny Coleman szybko zdominował dyskusje w internecie.

[osadź]https://www.tiktok.com/@dollyshowbiz/video/7609741533998271766[/osadź]

Postać, która dzieli i intryguje

Sukienka wywołała lawinę reakcji w mediach społecznościowych. Niektórzy użytkownicy chwalili odważną stylizację, podczas gdy inni dyskutowali o jej dramatycznym charakterze. Aby uzupełnić tę wyrazistą kreację, Jenna Coleman postawiła na stonowane dodatki: diamentowe kolczyki z detalami w kształcie liści i kilka pasujących pierścionków. Prosty makijaż pozwolił sukience wysunąć się na pierwszy plan. Ten kontrast między klasyczną elegancją a bardziej asertywnym stylem częściowo tłumaczy internetowe szaleństwo.

Stopniowy powrót do centrum uwagi

W ostatnich miesiącach Jenna Coleman unikała rozgłosu. Aktorka, znana z ról w serialach „Doktor Who” i „Sandman”, pod koniec 2024 roku, wraz z partnerem, reżyserem Jamiem Childsem, powitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Jej obecność na gali BAFTA w 2026 roku była więc znaczącym powrotem na czerwony dywan. To wydarzenie potwierdza jej zaangażowanie w najważniejsze brytyjskie wydarzenia filmowe. Royal Festival Hall, mieszczący się w Southbank Centre, stanowił scenerię dla tegorocznej edycji, gromadząc aktorów, reżyserów i międzynarodowe osobistości.

Sukienka, która od tego czasu stała się viralem

Zdjęcia Jenny Coleman szybko rozeszły się po sieci na X (dawniej Twitterze) i Instagramie. W dyskusjach pojawiały się między innymi hasła „Armani Privé” i „BAFTA 2026”. To zjawisko ilustruje rosnącą rolę mediów społecznościowych w odbiorze wydarzeń kulturalnych. Strój może teraz stać się viralem w ciągu kilku minut, znacznie wykraczając poza samą ceremonię.

Krótko mówiąc, Jenna Coleman udowodniła na gali BAFTA 2026, że jedno pojawienie się wystarczy, by zrobić trwałe wrażenie. W sukni Giorgio Armani Privé oczarowała internautów i na nowo rozpaliła dyskusje o najbardziej spektakularnych stylizacjach wieczoru. Pomiędzy dyskretnym powrotem na scenę a natychmiastowym wpływem na media, brytyjska aktorka potwierdziła, że czerwony dywan pozostaje potężnym narzędziem autoekspresji.