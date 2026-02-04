Search here...

K-pop: Na gali rozdania nagród Grammy koreański piosenkarz osiągnął historyczny moment

Léa Michel
Roseanne Park, znana jako Rosé, członkini południowokoreańskiego girlsbandu Blackpink, przeszła do historii podczas gali Grammy 2026, stając się pierwszą solową artystką K-popową, która wystąpiła na tej prestiżowej scenie. 1 lutego w Los Angeles wykonała swój globalny hit „APT”, potwierdzając tym samym jej błyskawiczny rozwój jako solowej artystki.

Historyczny moment dla K-popu

Rosé prześcignęła występy południowokoreańskiego zespołu K-popowego BTS na gali Grammy (2020-2022), stając się pierwszą solową idolką, która wystąpiła solo na 68. gali. Nominowana w trzech głównych kategoriach – Płyta Roku, Piosenka Roku i Najlepszy Występ Duetu/Grupy Pop – jest pierwszą artystką K-popową nominowaną do tych ogólnych nagród, które są otwarte dla wszystkich członków Akademii.

Fenomenalny sukces „APT”.

Ten hit, nagrany we współpracy z Bruno Marsem w październiku 2024 roku na jej debiutanckim solowym albumie „rosie” (3. miejsce na liście Billboard 200), nawiązuje do koreańskiej gry alkoholowej. Zdominował listy przebojów: 12 tygodni na 1. miejscu na liście Billboard Global 200, 19 tygodni na liście Global Exclusive US, 3. miejsce na liście Top 100 i 1. miejsce na liście Pop Airplay. To rekord jak na artystkę K-popową. Rosé zdobyła już za ten utwór nagrodę MTV VMA Song of the Year.

K-pop w pełnym podboju Grammy

Ten występ wpisuje się w szerszy trend wzrostu widoczności K-popu podczas gali Grammy 2026, która obejmowała również występ sześcioosobowej amerykańskiej grupy Katseye oraz nominacje dla wirtualnego zespołu HUNTR/X. Występ Rosé, emitowany w prime time trzygodzinnego programu głównego, podkreślił strategiczne uznanie Akademii dla jej solowej twórczości w czasie przerwy w występach Blackpink.

Ostatecznie Rosé nie tylko wystąpiła; zapoczątkowała nową erę dla solistów K-popu na Grammy, udowadniając, że indywidualny talent może rywalizować z największymi. Niezależnie od tego, czy po tym nadejdą nagrody, ten historyczny moment umacnia jej niezależność artystyczną i wynosi K-pop na nowe wyżyny.

