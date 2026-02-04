K-pop: Na gali rozdania nagród Grammy koreański piosenkarz osiągnął historyczny moment

Roseanne Park, znana jako Rosé, członkini południowokoreańskiego girlsbandu Blackpink, przeszła do historii podczas gali Grammy 2026, stając się pierwszą solową artystką K-popową, która wystąpiła na tej prestiżowej scenie. 1 lutego w Los Angeles wykonała swój globalny hit „APT”, potwierdzając tym samym jej błyskawiczny rozwój jako solowej artystki.

Historyczny moment dla K-popu

Rosé prześcignęła występy południowokoreańskiego zespołu K-popowego BTS na gali Grammy (2020-2022), stając się pierwszą solową idolką, która wystąpiła solo na 68. gali. Nominowana w trzech głównych kategoriach – Płyta Roku, Piosenka Roku i Najlepszy Występ Duetu/Grupy Pop – jest pierwszą artystką K-popową nominowaną do tych ogólnych nagród, które są otwarte dla wszystkich członków Akademii.

Fenomenalny sukces „APT”.

Ten hit, nagrany we współpracy z Bruno Marsem w październiku 2024 roku na jej debiutanckim solowym albumie „rosie” (3. miejsce na liście Billboard 200), nawiązuje do koreańskiej gry alkoholowej. Zdominował listy przebojów: 12 tygodni na 1. miejscu na liście Billboard Global 200, 19 tygodni na liście Global Exclusive US, 3. miejsce na liście Top 100 i 1. miejsce na liście Pop Airplay. To rekord jak na artystkę K-popową. Rosé zdobyła już za ten utwór nagrodę MTV VMA Song of the Year.

K-pop w pełnym podboju Grammy

Ten występ wpisuje się w szerszy trend wzrostu widoczności K-popu podczas gali Grammy 2026, która obejmowała również występ sześcioosobowej amerykańskiej grupy Katseye oraz nominacje dla wirtualnego zespołu HUNTR/X. Występ Rosé, emitowany w prime time trzygodzinnego programu głównego, podkreślił strategiczne uznanie Akademii dla jej solowej twórczości w czasie przerwy w występach Blackpink.

Ostatecznie Rosé nie tylko wystąpiła; zapoczątkowała nową erę dla solistów K-popu na Grammy, udowadniając, że indywidualny talent może rywalizować z największymi. Niezależnie od tego, czy po tym nadejdą nagrody, ten historyczny moment umacnia jej niezależność artystyczną i wynosi K-pop na nowe wyżyny.