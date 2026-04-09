W klasycznej „pelerynie” Sydney Sweeney przyciąga wzrok na czerwonym dywanie

Podczas premiery trzeciego sezonu serialu „Euforia” Sydney Sweeney zrobiła piorunujące wrażenie swoim zdecydowanie retro stylem. Amerykańska aktorka pojawiła się na czerwonym dywanie w białej sukience, potwierdzając powrót sylwetek inspirowanych latami 2000.

Kultowa sukienka-peleryna z lat 2000.

Znana z niezwykle współczesnej estetyki serialu HBO, Sydney Sweeney miała okazję wybrać element vintage. Ten stylistyczny kontrast podkreśla różnorodność współczesnych wpływów w modzie, gdzie archiwa dużych domów mody odgrywają coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu wizerunku gwiazd.

Suknia wybrana przez Sydney Sweeney wyróżniała się minimalistycznym krojem i charakterystycznym detalem: lekką peleryną wszytą w rękawy. Wykonana z dopasowanego jerseyu o krótkim kroju, sukienka prezentowała opływowy kształt typowy dla estetyki lat 2000. Centralnym elementem projektu był zwiewny welon owinięty wokół ramion, tworzący efekt zwiewnej peleryny. Konstrukcję podkreślała kokarda ozdobiona kryształkami, tworząc otulający kształt, nawiązujący do stylistycznych eksperymentów Pierre'a Cardina z objętością i ruchem.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez euphoria (@euphoria)

Spójny styl aż po dodatki

Dobór dodatków dopełniał jasną estetykę stylizacji. Sydney Sweeney miała na sobie srebrne czółenka z odkrytym piętą, a także diamentową biżuterię, w tym wiszące kolczyki, bransoletkę tenisową i kilka pasujących pierścionków. Aktorka, dbając o swój wygląd, zachowała swoją charakterystyczną fryzurę z delikatnym, falującym dołem, podkreślając równowagę między wyrafinowaniem a prostotą.

Powrót stylu vintage na czerwone dywany

Ten wybór sartorialny odzwierciedla szerszy trend obserwowany w ostatnich wydarzeniach medialnych: rosnące zainteresowanie archiwalnymi projektami znanych domów mody. Vintage jest obecnie postrzegany jako wyznacznik autentyczności stylu, a jednocześnie przyczynia się do bardziej zrównoważonego podejścia do mody. Wracając do kreacji z 2007 roku, Sydney Sweeney pokazała, że niektóre sylwetki pozostają ponadczasowe, a jednocześnie na nowo odnajdują oddźwięk wśród współczesnych odbiorców.

W tej sukience-pelerynie Sydney Sweeney ilustruje zdolność stylu vintage do łączenia się z aktualnymi trendami. Jej pojawienie się na czerwonym dywanie w trzecim sezonie serialu „Euforia” potwierdza rosnące zainteresowanie gwiazd ubraniami z archiwów mody, które wnoszą wyjątkowość i głębię do ich wizerunku publicznego.