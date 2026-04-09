„Wygląda jak jej matka”: Shiloh Jolie w efektownym wydaniu

Shiloh Jolie nadal podąża własną artystyczną ścieżką. Córka aktorki Angeliny Jolie i aktora Brada Pitta występuje w teledysku „What's a Girl to Do” piosenkarki Dayoung, członkini zespołu WJSN (Cosmic Girls). Jej występ szybko przyciągnął uwagę internautów, a fani byli zaintrygowani możliwością zobaczenia młodej tancerki w tym projekcie muzycznym.

Pasja do tańca pielęgnowana od dzieciństwa

W filmie Shiloh pojawia się wśród tancerzy, potwierdzając pasję do tańca, którą pielęgnuje od lat. Przyzwyczajona do zajęć w Millennium Dance Complex w Los Angeles, stopniowo rozwija swoją karierę w tym artystycznym świecie, z dala od planów filmowych.

W przeciwieństwie do swoich sławnych rodziców, Shiloh Jolie zdaje się przedkładać karierę taneczną nad aktorską. Taniec pozwala Shiloh wyrażać swoją kreatywność w kolektywnym, często bardziej dyskretnym, otoczeniu. To podejście jest zgodne z jej pragnieniem rozwijania umiejętności artystycznych bez konieczności zabiegania o dużą popularność w mediach. Jej udział w teledysku Dayoung wpisuje się zatem w trajektorię rozwoju, którą można już zaobserwować w kilku teledyskach z występami publikowanych w ostatnich latach.

Shiloh Jolie debiutuje jako aktorka w teledysku pic.twitter.com/00rwDG7xYA — Luv (@cherrymagazinee) 8 kwietnia 2026

Internauci zdumieni jej podobieństwem do Angeliny Jolie

Po opublikowaniu teasera, wielu internautów skomentowało udział Shiloh, zwracając uwagę na jej podobieństwo do matki. W mediach społecznościowych pojawiło się kilka wpisów nawiązujących do tego podobieństwa, w tym: „Wygląda bardzo jak matka” lub „Podobieństwo jest uderzające”. Reakcje te świadczą o ciekawości, jaką wzbudził jej wygląd, a jednocześnie podkreślają zainteresowanie publiczności artystyczną drogą młodej tancerki.

Artystyczna trajektoria w toku

Uczestnicząc w tym projekcie muzycznym, Shiloh Jolie potwierdza swoje zainteresowanie tańcem i performansem. To doświadczenie może stanowić kolejny krok w karierze artystycznej, którą zdaje się stopniowo budować, z dala od przemysłu filmowego. Choć wciąż dyskretnie rozwija swoją karierę, jej obecność w teledysku ilustruje chęć rozwijania talentu w środowisku zawodowym, zachowując jednocześnie pewną niezależność od sławy związanej z rodziną.

Krótko mówiąc, występ Shiloh Jolie w teledysku Dayoung wywołał już liczne reakcje, zwłaszcza ze względu na jej podobieństwo do matki, Angeliny Jolie. Młoda tancerka, łącząca dyskrecję z artystyczną pasją, zdaje się podążać ścieżką, która odzwierciedla jej własną, skupioną na tańcu i ekspresji twórczej.