W czerwonej sukience Jennifer Lopez odsłania swoją naturę „tancerki rewiowej”.

Léa Michel
@jlo/Instagram

W czerwonej sukience Jennifer Lopez w pełni odsłania swoją naturę tancerki rewiowej i prezentuje jedną z najbardziej spektakularnych stylizacji weekendu poprzedzającego Złote Globy 2026. Po raz kolejny udowadnia, że doskonale włada hollywoodzkimi zasadami, łącząc elegancję z efekciarstwem.

Czerwona sukienka zaprojektowana specjalnie na pokaz

Na imprezę Vanity Fair x Amazon MGM Studios, która odbyła się w Barze Marmont w Los Angeles, Jennifer Lopez wybrała długą, w całości zdobioną koralikami czerwoną suknię z topem bandeau i spódnicą, które subtelnie podkreślały jej figurę. Gorset podkreślał talię, a koraliki i prześwitujące wstawki potęgowały efekt tancerki rewii, przywodzący na myśl szykowny kostium z rewii kabaretowej.

Efektowne detale: futro, biżuteria i makijaż

Piosenkarka dodała krótką czerwoną kurtkę ze sztucznego futra i pasującą do niej aksamitną kopertówkę, aby podkreślić teatralny, diwowy charakter stroju. Jej karmelowe włosy ułożone były w obszerne loki, a całość dopełniała głęboko bordowa szminka i lśniący choker, który dodawał jej dekoltowi odrobiny lekkości.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Jennifer Lopez (@jlo)

Wiadomość modowa po burzliwym początku roku

Występ ten ma miejsce w czasie, gdy Jennifer Lopez przygotowuje się do poprowadzenia Złotych Globów w 2026 roku, mimo że nie otrzymała nominacji za swoją uznaną rolę w filmie „Pocałunek Spider-Woman”. W obliczu sfinalizowanego już rozwodu z Benem Affleckiem, wydaje się, że wykorzystuje modę jako sposób na wyrażenie siebie: jako niezależnej kobiety, zawsze w centrum uwagi i panującej nad swoim wizerunkiem.

Ostatecznie, ten występ w czerwonej, koralikowej sukni potwierdza, że Jennifer Lopez to prawdziwa współczesna tancerka, potrafiąca przekształcić proste wydarzenie sprzed Złotych Globów w minispektakl w pojedynkę. Jej stylizacja, łącząca prześwitujące tkaniny, futro i błyszczącą biżuterię, ukazuje kobietę, która bardziej niż kiedykolwiek traktuje autoprezentację jako integralną część swojej publicznej tożsamości.

Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
