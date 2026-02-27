Na czerwonym dywanie ta aktorka łamie zasady, pokazując coś niezobowiązującego

Stroje na czerwonym dywanie są często skrupulatnie zaplanowane. Podczas gali Cezarów 2026 francuska aktorka Leïla Bekhti postanowiła zaprzeczyć oczekiwaniom, prezentując nieoczekiwany styl.

Leïla Bekhti odważa się na swobodny akcent podczas rozdania Cezarów

Podczas ceremonii wręczenia Cezarów 2026 Leïla Bekhti zwróciła na siebie uwagę kreacją, która przeczyła tradycyjnym strojom wieczorowym. Nominowana do nagrody dla najlepszej aktorki za rolę w filmie Kena Scotta „Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan”, przeszła po czerwonym dywanie w kreacji stworzonej na zamówienie przez Ami.

Jej sukienka o dopasowanym kroju, z lekko rozkloszowanym dołem, emanowała ponadczasową elegancją. Jednak detal, który naprawdę się wyróżniał, leżał gdzie indziej: sweter zawiązany wokół ramion, podkreślający górną część ciała i nadający jej bardziej swobodny wygląd.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Zoé Tondut 🫐 (@justezoe)

Sylwetka zaprojektowana w najdrobniejszych szczegółach

Strój, zaprojektowany przez Alexandre'a Mattiussiego, założyciela i dyrektora artystycznego Ami, grał na kontrastach. Sukienka, dopasowana u góry i rozkloszowana od bioder, nawiązywała do fasonów inspirowanych latami 50. Stylizację dopełniały pantofle na obcasie z odkrytymi palcami, a wyrazisty naszyjnik i subtelne kolczyki dodawały jej blasku. Sweter zawiązany na ramionach przełamywał stereotypowy wizerunek formalnego stroju. Ten prosty, niemal codzienny gest wniósł nutę spontaniczności do mocno skodyfikowanego otoczenia.

Czerwony dywan, poligon doświadczalny

Francuska aktorka Leïla Bekhti nie po raz pierwszy podejmuje się odważnych wyborów stylistycznych. Na gali Cezarów w 2024 roku wybrała satynową sukienkę w kolorze maślanej żółci, kontrastującą z dominującą czernią. Jej podejście do czerwonego dywanu opiera się na konsekwencji: stawia na wyraziste sylwetki, ale nie na ostentację. W tym przypadku wiązany sweter zaciera granicę między strojem wieczorowym a codziennym. Ten wybór odzwierciedla szerszą ewolucję etosu czerwonego dywanu, gdzie gwiazdy odważnie włączają bardziej nieformalne elementy do wyrafinowanych stylizacji.

Nowe spojrzenie na szyk

Sweter wiązany na ramionach, od dawna kojarzony z estetyką preppy, w ostatnich sezonach przeżywał swój niezwykły powrót. Zauważony na wybiegach Jacquemus, Loewe i Ami, ten detal okazał się potężnym elementem, który potrafi odmienić stylizację. Noszony z jeansami, emanuje naturalną elegancją. Na formalnej sukience, jak pokazała Leïla Bekhti, tworzy uderzający kontrast.

Stylizacja Leïli Bekhti na gali Cezarów 2026 ilustruje szerszy trend: mniej sztywny, bardziej osobisty szyk. Zamiast trzymać się sztywnej idei formalnego ubioru, proponuje bardziej współczesną interpretację. Kontrast między nieskazitelną sukienką a swetrem narzuconym na ramiona tworzy subtelną równowagę. W mediach społecznościowych jej stylizacja była szeroko komentowana i chwalona za nowoczesność.

Podczas gali Cezarów 2026 Leïla Bekhti pokazała, że prosty detal może odmienić wieczorową stylizację. Zawiązując sweter na sukience, rzuciła wyzwanie konwenansom czerwonego dywanu, zachowując jednocześnie wyrafinowaną elegancję. Dyskretny, a zarazem wyrazisty akcent modowy, który przypomina nam, że styl czasami zależy od nieoczekiwanego akcentu.