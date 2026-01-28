W wieku 47 lat Laetitia Casta wzbogaca swoją sukienkę o nieoczekiwany dodatek modowy.

Laetitia Casta niedawno przykuła uwagę wszystkich na pierwszym pokazie Jonathana Andersona Haute Couture Wiosna/Lato 2026 dla Diora. Ubrana w całkowicie czarny strój – sukienkę bez rękawów o precyzyjnych liniach i okazałe boa z piór – rzuciła wyzwanie kanonom haute couture z wyrafinowaną elegancją.

Mała czarna sukienka w odważnej reinterpretacji

Sercem jej sylwetki jest sukienka bez rękawów, która idealnie podkreśla jej figurę. Dyskretne rozcięcie, wykończenia haute couture i nienaganny krój: ten element na nowo interpretuje DNA Diora, nadając mu dramatyczny i współczesny charakter. Francuska aktorka, modelka i reżyserka Laetitia Casta udowadnia, że klasyka nigdy nie wychodzi z mody, jeśli nosi się ją z pewnością siebie i charyzmą.

Boa z piór: powrót zapomnianego dodatku

Element zaskoczenia? Długi, czarny boa z piór, otulający ramiona, dodaje jej teatralnego charakteru. Subtelnie nawiązując do klasycznego kina, nadaje stylizacji nieoczekiwaną dynamikę, łącząc wyrafinowanie retro z nowoczesnością. Często relegowany do statusu „ekstrawaganckiej pamiątki”, ten dodatek powraca triumfalnie, przekształcony w szykowny dodatek na zimę 2026 roku.

W pierwszym rzędzie francuska ikona o niezmiennym wyglądzie

W otoczeniu takich postaci jak barbadoska piosenkarka i bizneswoman Rihanna oraz amerykańska aktorka i producentka Jennifer Lawrence, Laetitia Casta wyróżnia się stonowanym, a zarazem magnetycznym francuskim szykiem. Jej sylwetka – graficzna czarna sukienka i zwiewne pióra – z niezwykłą łatwością przekracza epoki i trendy. Była muza Yves'a Saint Laurenta, po raz kolejny potwierdza swój status ponadczasowej ikony mody.

Grając na kontrastach między minimalistyczną haute couture a „ekstrawagancją”, Laetitia Casta przypomina nam, że moda to przede wszystkim kwestia nastawienia. Uosabia swobodną i zdecydowanie współczesną elegancję, udowadniając, że styl nie ma ograniczeń wiekowych – jest jedynie znakiem rozpoznawczym.