„Dlaczego trzeba się żenić, żeby być szczęśliwym?”: Ta piosenkarka łamie tabu

Rosé, ikoniczny głos południowokoreańskiego girlsbandu Blackpink, niedawno szczerze opowiedziała w podcaście Session 46: Rosé | Therapuss z Jakiem Shane'em . Południowokoreańska piosenkarka kwestionuje tradycyjne oczekiwania dotyczące małżeństwa i rodziny, w pełni ciesząc się swoim szczęściem jako singielki.

Kwestionowanie „status quo szczęścia”

W tej intymnej rozmowie Rosé pyta wprost: „Dlaczego ślub i kupno domu to standard szczęścia?”. Zwraca uwagę, że niektórzy ludzie mają nieudane doświadczenia w małżeństwie i dodaje: „Czasami czuję się taka szczęśliwa, będąc singielką”. To wyzwalające przesłanie, które nie uświęca małżeństwa jako warunku koniecznego do szczęścia.

Pamiętacie, jak Rosé powiedziało: „Weź ślub i kup dom, dlaczego to jest status quo bycia szczęśliwym? Niektórzy ludzie mają tam okropne doświadczenia, a ja czasami czuję się taka szczęśliwa, będąc singielką?”. Dziewczyno, wygadałaś się. pic.twitter.com/yZHMGIOUW4 — hiro (@rsrosiess) 5 stycznia 2026

Presja społeczna na wczesne małżeństwa

W szczególności w Korei Południowej kobiety są poddawane silnej presji, by wyjść za mąż w młodym wieku i szybko założyć rodzinę. Ten tradycyjny model kulturowy ceni wczesne macierzyństwo i rolę gospodyni domowej, często kosztem osobistych i zawodowych aspiracji kobiet.

Rosé, głos pokolenia stawiającego pytania

Rosé, członkini najlepiej sprzedającego się na świecie girlsbandu, uosabia nowe pokolenie kobiet, które odrzucają tradycyjne oczekiwania. U szczytu swojej międzynarodowej kariery odmawia podporządkowania się modelowi, który do niej nie pasuje. Jej historia rezonuje szczególnie z młodymi fanami K-popu, którzy często spotykają się z tymi samymi, sztywnymi oczekiwaniami ze strony rodziny.

Apel o wolność wyboru dla kobiet

Podkreślając swoją radość z bycia singielką, Rosé obala przekonanie, że szczęście kobiet zależy od małżeństwa i macierzyństwa. Zachęca nas do ponownego przemyślenia, co tak naprawdę stanowi spełnione życie: „Dlaczego musimy wychodzić za mąż, żeby być szczęśliwymi?”. To pytanie otwiera drzwi do szerszej refleksji nad standardami sukcesu i osiągnięć narzucanymi kobietom, szczególnie w konserwatywnych społeczeństwach, takich jak Korea Południowa.

W branży K-popu, gdzie wizerunek idolek jest skrupulatnie kontrolowany, szczerość Rosé w kwestii życia prywatnego oznacza zerwanie z przeszłością. Przyzwyczajona do starannie wyselekcjonowanych dyskusji o swoim życiu prywatnym, piosenkarka stawia na autentyczność, woląc mówić o swoich prawdziwych aspiracjach niż podporządkowywać się z góry narzuconej roli.