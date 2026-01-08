Search here...

O tej modelce mówi się, że jest najbogatsza ze wszystkich modelek Victoria's Secret.

@gisele/Instagram

Zniknęła z wybiegu prawie 20 lat temu, ale jej wpływ nigdy nie osłabł. Ikona wybiegu, Gisele Bündchen, przekształciła przebojowy kontrakt w globalną karierę. Dziś, podczas gdy byłe gwiazdy Victoria's Secret wciąż błyszczą w telewizji lub u sterów własnych marek, tylko jedna z nich dominuje na liście najbogatszych ludzi świata.

Wzorowa kariera po VS

Ponad dekadę po odejściu z wybiegów Victoria's Secret, Gisele Bündchen nadal króluje wśród najbogatszych byłych Aniołków. Według SCMP , z majątkiem szacowanym na 400 milionów dolarów, brazylijska modelka znacznie przewyższa swoich byłych kolegów, stając się kluczową postacią w branży modelingowej, która przekształciła się w biznes.

Gisele Bündchen podobno dołączyła do Victoria's Secret w 2000 roku, podpisując kontrakt na 25 milionów dolarów i szybko stając się jedną z najbardziej ikonicznych twarzy marki. Jednak w 2006 roku postanowiła odejść ze świata modelingu. To odejście, zamiast przeszkodzić jej w karierze, zapoczątkowało jeszcze bardziej imponujący rozwój. Będąc muzą Chanel, Pantene i Caroliny Herrery, Gisele zbudowała prawdziwe, osobiste imperium.

Heidi Klum idzie w jej ślady

Według SCMP, niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka telewizyjna i aktorka Heidi Klum zajęłaby drugie miejsce na liście. Nadal poszerza swoje wpływy poprzez amerykański reality show „Project Runway”, własne linie ubrań i kosmetyków, jednocześnie uosabiając wyjątkową długowieczność w branży.

Co wyróżnia Gisele Bündchen? Jej strategiczna wizja. Od momentu zakończenia kontraktu z Victoria's Secret inwestowała w nieruchomości, wspierała projekty proekologiczne i angażowała się w sprawy społeczne. Jako matka dwójki dzieci, uosabia udaną transformację z supermodelki w zaangażowaną przedsiębiorczynię. Gisele Bündchen pozostaje niekwestionowanym wzorem do naśladowania w erze po Victoria's Secret.

