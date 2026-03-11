Po tym, jak wyśmiano ją z powodu jej wyglądu, influencerka udzieliła bardzo osobistej odpowiedzi

Léa Michel
@madelineargy/Instagram

Brytyjska twórczyni treści Madeline Argy przekształciła kpiny w potężną lekcję pozytywnego podejścia do ciała po tym, jak viralny film wywołał krytykę jej wyglądu. Znana z treści lifestylowych i szczerej natury, reaguje emocjonalnie i autentycznie na tych, którzy wyśmiewali jej ramiona.

Wirusowe wideo przedstawiające wyśmiewanie broni

W filmie , który stał się viralem w mediach społecznościowych, Madeline Argy miała na sobie białą koszulę z krótkimi rękawami, przez co jej ramiona wydawały się „krótkie”. Komentarze szybko się rozlały: pojawiły się śmiechy, memy i złośliwe uwagi, które zamieniły zwykły post w medialną burzę. W obliczu tej fali negatywnych komentarzy, brytyjska twórczyni postanowiła nie ignorować jej, lecz przedstawić własne wyjaśnienie.

Wiadomość dotycząca jego niepełnosprawnej matki

Na TikToku Madeline ujawniła osobistą ciekawostkę: jej matka, która żyje z niepełnosprawnością, ma dokładnie taką samą cechę fizyczną . „Byłam wzruszona, wyglądam jak moja matka” – powiedziała wzruszona w swoim filmie, który już obejrzały miliony widzów. Skorzystała z okazji, by zaapelować: nie oceniajcie wyglądu innych, nie znając ich historii, bo za każdym ciałem kryje się wyjątkowe życie.

Pozytywne nastawienie do ciała i solidarność w sieci

Ta odpowiedź w końcu trafiła w czuły punkt: napłynęło wsparcie, tysiące wiadomości z wyrazami solidarności, wychwalających jej wrażliwość i odwagę. Madeline Argy, będąca już ambasadorką samoakceptacji, wzmocniła swój przekaz, pokazując, że „prawdziwe piękno” tkwi w autentyczności, a nie w nieosiągalnych standardach.

Wykorzystując drwinę jako trampolinę do empatii, Madeline Argy udowadnia, że kobiety tworzące treści potrafią zmieniać sposób myślenia. Jej osobista historia przypomina nam, że pozytywne podejście do ciała to nie tylko slogan: to zaproszenie do codziennego współczucia.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Amerykańska modelka Emily Ratajkowski stawia na elegancki wygląd, który przyciąga uwagę.
Zendaya zaskakuje wszystkich krótką fryzurą i minimalistycznym wyglądem

