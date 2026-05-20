Ta 57-letnia duńska modelka przyciąga wzrok swoim koronkowym strojem.

Podczas pokazu filmu „Amarga Navidad” w Pałacu Festiwalowym, duńska modelka i fotografka Helena Christensen pojawiła się na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Cannes 2026 (12-23 maja) w efektownej, czarnej, koronkowej kreacji. Jej kreacja, będąca zarówno elegancką, jak i wyrazistą stylistycznie, potwierdziła swoje mistrzostwo w najważniejszych międzynarodowych wydarzeniach modowych.

Koronkowa sukienka inspirowana syreną

Sercem kreacji Heleny Christensen była długa, czarna suknia uszyta z delikatnej koronki w kwiaty, ustrukturyzowanej pionowymi panelami. Sylwetka syreny sięgała do kolan, a następnie delikatnie rozszerzała się ku ziemi. Dół zdobiła czarna jedwabna lamówka, a gorset zdobiły czarne aksamitne akcenty. Marszczone pasy materiału z przodu i z tyłu dodawały sukience architektonicznego charakteru, optycznie ją ustrukturyzowując.

Starannie dobrane akcesoria

Aby dopełnić tę stylizację, Helena Christensen wybrała parę subtelnych, a zarazem lśniących srebrnych kolczyków-kołeczek, które dodały nutę mineralnej elegancji surowej czerni sukienki. Mała, czarna, skórzana kopertówka ozdobiona delikatną kokardką dopełniała całość dyskretną elegancją. Biały zegarek na nadgarstku i czarne sandały na paskach dopełniały całość, tworząc starannie dobraną kolekcję harmonijnych elementów.

Odważna metamorfoza urody

Helena Christensen postawiła na gładką, zwiewną, francuską fryzurę. Jej długie kasztanowe włosy swobodnie spływały z grzywką zaczesaną na bok twarzy. Przydymiony brązowy cień do powiek, promienna cera, różowy róż i usta w tym samym odcieniu dopełniały całość naturalną miękkością.

Występem w Cannes Helena Christensen po raz kolejny pokazuje, że elegancja i konsekwencja w modzie idą w parze. Sylwetka o wielkiej spójności stylistycznej, która stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych momentów tegorocznego Festiwalu.