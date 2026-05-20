Ta 57-letnia duńska modelka przyciąga wzrok swoim koronkowym strojem.

Léa Michel
@helenachristensen / Instagram

Podczas pokazu filmu „Amarga Navidad” w Pałacu Festiwalowym, duńska modelka i fotografka Helena Christensen pojawiła się na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Cannes 2026 (12-23 maja) w efektownej, czarnej, koronkowej kreacji. Jej kreacja, będąca zarówno elegancką, jak i wyrazistą stylistycznie, potwierdziła swoje mistrzostwo w najważniejszych międzynarodowych wydarzeniach modowych.

Koronkowa sukienka inspirowana syreną

Sercem kreacji Heleny Christensen była długa, czarna suknia uszyta z delikatnej koronki w kwiaty, ustrukturyzowanej pionowymi panelami. Sylwetka syreny sięgała do kolan, a następnie delikatnie rozszerzała się ku ziemi. Dół zdobiła czarna jedwabna lamówka, a gorset zdobiły czarne aksamitne akcenty. Marszczone pasy materiału z przodu i z tyłu dodawały sukience architektonicznego charakteru, optycznie ją ustrukturyzowując.

Starannie dobrane akcesoria

Aby dopełnić tę stylizację, Helena Christensen wybrała parę subtelnych, a zarazem lśniących srebrnych kolczyków-kołeczek, które dodały nutę mineralnej elegancji surowej czerni sukienki. Mała, czarna, skórzana kopertówka ozdobiona delikatną kokardką dopełniała całość dyskretną elegancją. Biały zegarek na nadgarstku i czarne sandały na paskach dopełniały całość, tworząc starannie dobraną kolekcję harmonijnych elementów.

Odważna metamorfoza urody

Helena Christensen postawiła na gładką, zwiewną, francuską fryzurę. Jej długie kasztanowe włosy swobodnie spływały z grzywką zaczesaną na bok twarzy. Przydymiony brązowy cień do powiek, promienna cera, różowy róż i usta w tym samym odcieniu dopełniały całość naturalną miękkością.

Występem w Cannes Helena Christensen po raz kolejny pokazuje, że elegancja i konsekwencja w modzie idą w parze. Sylwetka o wielkiej spójności stylistycznej, która stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych momentów tegorocznego Festiwalu.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Ona się zestarzała”: 47-letnia modelka spotyka się z komentarzami na temat swojego wyglądu
Article suivant
W wieku 51 lat Eva Longoria błyszczy w cekinowej sukience.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Heidi Klum w złotej koronce zrobiła furorę na czerwonym dywanie w Cannes

Niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka telewizyjna i aktorka Heidi Klum pojawiła się na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23...

W wieku 51 lat Eva Longoria błyszczy w cekinowej sukience.

Na prestiżowym przyjęciu zorganizowanym przy okazji Festiwalu Filmowego w Cannes, amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Eva Longoria zaprezentowała...

„Ona się zestarzała”: 47-letnia modelka spotyka się z komentarzami na temat swojego wyglądu

Pojawienie się Laetitii Casty na czerwonym dywanie podczas Festiwalu Filmowego w Cannes w 2026 roku (12-23 maja) wywołało...

Aktor ubrany w spódnicę na czerwonym dywanie wywołuje falę krytyki

14 maja, podczas Festiwalu Filmowego w Cannes, francuski aktor i reżyser Artus, którego prawdziwe nazwisko to Victor-Artus Solaro,...

W wieku 68 lat aktorka Andie MacDowell zaskakuje elegancką „metamorfozą” włosów.

Na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2026 roku (12-23 maja) Andie MacDowell wywołuje poruszenie. Amerykańska aktorka i modelka...

44-letnia modelka Adriana Lima błyszczy w zwiewnej czarnej sukience

Podczas Festiwalu Filmowego w Cannes 2026 (12-23 maja) Adriana Lima zachwyciła swoim wyglądem podczas wielkiej gali biżuterii na...