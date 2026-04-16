Aby promować „Diunę”, Zendaya zaskakuje wyglądem z „piaskowym efektem”

Amerykańska aktorka Zendaya po raz kolejny zaprezentowała swój nienaganny styl, promując film „Diuna: Część trzecia”. Na CinemaCon 2026 w Las Vegas pojawiła się w kostiumie ze spódnicą i marynarką z efektem piasku, co bezpośrednio nawiązywało do estetyki filmu.

Zendaya zaskakuje sylwetką, która idealnie nawiązuje do „Diuny”.

14 kwietnia 2026 roku Zendaya dołączyła do francusko-amerykańskiego aktora Timothée Chalameta, amerykańskiego aktora Jasona Momoi i quebeckiego reżysera Denisa Villeneuve'a na CinemaCon w Las Vegas, aby zaprezentować film „Diuna: Część trzecia”. Kilka mediów zauważyło, że aktorka wybrała strój bezpośrednio inspirowany pustynnym światem sagi – kostium ze spódnicą i marynarką, opisany jako „piaskowy”, czyli wizualnie zbliżony do faktury i koloru piasku. Wybór ten nie pozostał niezauważony. Wybierając kostium ze spódnicą i marynarką, który natychmiast przywodzi na myśl wydmy Arrakis, aktorka przeniosła obraz filmu na scenę.

Oszałamiający kostium ze spódnicą i marynarką z efektem piasku

Powodem, dla którego ten kostium spódnica-marynarka przyciągnął tak dużą uwagę, było to, że opierał się mniej na krzykliwości, a bardziej na sugestywności. Podczas gdy niektóre stroje promocyjne mają przede wszystkim robić wrażenie, Zendaya wybrała sylwetkę, która w bardziej subtelny sposób nawiązywała do filmu. Materiał, kolor i ogólny efekt wyraźnie nawiązywały do surowego, mineralnego krajobrazu kojarzonego z „Diuną”.

To podejście doskonale odzwierciedla to, co od kilku lat czyni jej styl na czerwonym dywanie tak silnym. Zendaya nie ogranicza się do efektownych strojów; często tworzy swoistą narrację sartorialną, szczególnie widoczną podczas dużych tras promocyjnych. Kilka magazynów modowych już podkreśliło jej zamiłowanie do tego typu tematycznej garderoby.

Zendaya potwierdza swoje upodobanie do stylizacji tematycznych

Ten wygląd wpisuje się w dość wyraźny schemat. Zendaya jest regularnie wymieniana wśród celebrytów, którzy najlepiej opanowali sztukę „metodowego ubierania”, czyli nawiązywania do materiałów promocyjnych filmu poprzez bezpośrednie odniesienia do jego uniwersum. W przypadku „Diuny” ten kostium składający się ze spódnicy i marynarki z efektem piasku wydawał się niemal naturalnym przedłużeniem narracji, ponieważ pustynia pozostaje centralnym elementem identyfikacji wizualnej serii.

Dzięki temu lookowi amerykańska aktorka Zendaya po raz kolejny potwierdza swoją umiejętność przekształcania prostego wizerunku promocyjnego w mocny wizerunek. A przesłanie filmu „Diuna: Część trzecia” jest jasne: jeszcze przed premierą filmu Zendaya znalazła idealny sposób na oddanie jego atmosfery.