Simone Ashley w stroju plażowym wywołuje poruszenie na piasku.

Brytyjska aktorka indyjskiego pochodzenia Simone Ashley zamieniła luksusowe salony z serialu „Bridgertonowie” na słoneczną plażę. Niedawno wzięła udział w letniej kampanii, a zdjęcia szybko obiegły internet.

Długo oczekiwana kampania letnia

Portal poświęcony rozrywce gwiazd Just Jared udostępnił na swoim oficjalnym Instagramie kilka zdjęć Simone Ashley pozuje na plaży w ramach nowej, letniej kolekcji kapsułowej Burberry. Te olśniewające zdjęcia, zrobione na świeżym powietrzu, w nadmorskiej scenerii, natychmiast przykuły uwagę obserwujących na Instagramie i prasy modowej.

Na zdjęciach Simone Ashley leży na brzuchu na piasku, a jej czarne włosy są ułożone w „mokry look” (fryzurę, która sprawia wrażenie, jakby właśnie wyszła z wody). Ta „relaksująca” poza sprawia, że zdjęcia są jeszcze bardziej uderzające.

Metaliczny wygląd ozdobiony kultowym wzorem w kratkę

W tej sesji Simone Ashley pojawia się na zdjęciach w różnych strojach plażowych Burberry, naprzemiennie wybierając stroje dwuczęściowe i jednoczęściowe. Wśród nich znajduje się komplet w kolorze Metallic Cocoa – złocisto-karmelowym z metalicznym połyskiem. Góra z kwadratowym dekoltem jest wykończona wzorem w kratkę na brzegach i ramiączkach. Dół ma ten sam wzór na brzegach. To zestaw, który idealnie łączy sportowy styl z elegancją.

Simone Ashley, ważna postać w modzie

Dzięki serialowi „Bridgerton”, występom na wybiegu i współpracy z największymi domami mody, Simone Ashley ugruntowała swoją pozycję w 2026 roku jako jedna z najbardziej pożądanych brytyjskich aktorek w świecie mody. Jej umiejętność wcielania się w różne światy – od angielskiej arystokracji po skąpane w słońcu plaże – czyni ją wyjątkowo wszechstronną i pożądaną muzą.

Piasek, słońce i kratka: Simone Ashley przekształciła tę sesję zdjęciową na plaży w prawdziwy modowy moment. Zdjęcie, które potwierdza, dlaczego jest tak pożądana daleko poza planem filmowym.