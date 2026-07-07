Emma Watson rzadko pojawiała się publicznie w Londynie u boku księcia Williama.

Julia P.
Extrait du film « The Circle »

Brytyjska aktorka Emma Watson, która przez ostatnie kilka lat unikała rozgłosu, pojawiła się w Londynie z niezapomnianą wizytą. Uczestniczyła w wydarzeniu poświęconym ochronie przyrody, u boku księcia Williama oraz brytyjskiego aktora i producenta Benedicta Cumberbatcha. Okazja ta była okazją do zobaczenia jej w eleganckiej, dwukolorowej sukni.

Czarno-biała sukienka

Na tę okazję Emma Watson wybrała suknię Jacquemus o nazwie „La Robe Pisello”. Projekt grał na kontraście, z dopasowanym czarnym gorsetem z okrągłym dekoltem i krótkimi rękawami, który eksponował naszyjnik ozdobiony antycznymi perłami i wisiorkiem w kształcie serca. Na biodrach materiał ustąpił miejsca białej, bawełnianej spódnicy popelinowej, składającej się z kilku falbanek. Tę sylwetkę z niskim stanem dopełniała gra warstw i kwiatowych wycięć.

Zaangażowany wygląd

Poza stylem, to wydarzenie miało szczególne znaczenie. Emma Watson uczestniczyła w forum zorganizowanym w ramach inicjatywy United for Wildlife, wspieranej przez Fundację Królewską, podczas Tygodnia Akcji na rzecz Klimatu. To zaangażowanie rezonuje z wartościami Emmy Watson, która od dawna znana jest ze swojego aktywizmu na rzecz ochrony środowiska i feminizmu. W wydarzeniu uczestniczyli również książę William i Benedict Cumberbatch.

„Dyskretna” aktorka

Ten występ był tym bardziej godny uwagi, biorąc pod uwagę rzadkość Emmy Watson w ostatnich latach. Odkryta jako dziecko w sadze „Harry Potter”, aktorka stopniowo zawiesiła karierę, aby skupić się na nauce i aktywizmie. Dlatego każdy jej publiczny występ jest bacznie obserwowany przez fanów, którzy z radością witają ją ponownie.

W tej dwukolorowej sukience od Jacquemusa Emma Watson zaprezentowała się zarówno elegancko, jak i z zaangażowaniem. Łącząc modową elegancję z wartościami, które promuje, aktorka pokazała wszystkim, że potrafi łączyć styl i przekonanie. Nic dziwnego, że zachwyciło to jej fanów, którzy zawsze cieszą się, widząc ją z powrotem w centrum uwagi.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
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