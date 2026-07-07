Modelka Irina Shayk w białym body prezentuje „odważny” wygląd

Anaëlle G.
@irinashayk / Instagram

Rosyjska modelka Irina Shayk udostępniła na Instagramie zdjęcia z nowej kampanii modowej, prezentując swoje olśniewające stylizacje w białym body i skąpanej w słońcu estetyce. Seria letnich zdjęć, łączących luksus z nadmorskim klimatem, natychmiast przykuła uwagę jej obserwatorów.

Biały kombinezon i muśnięta słońcem estetyka

Sercem tej kampanii jest uderzający element: białe body z głębokim dekoltem, podkreślające prostotę i kontrast. Irina Shayk zestawiła je z dużymi czarnymi okularami przeciwsłonecznymi i szkarłatną szminką, co dodało całości wyrazistego koloru. Pozując na świeżym powietrzu, Irina Shayk emanuje zarówno stonowaną, jak i asertywną stylizacją, wierną jej minimalistycznemu i graficznemu stylowi. Jej wygląd, co nie dziwi, wzbudził sensację.

Poza samymi ubraniami, ta kampania tworzy całą atmosferę. Pomiędzy nadmorskimi krajobrazami i wyrafinowanymi strojami, sesja kultywuje dopracowaną estetykę, typową dla dużych kampanii modowych. Ta artystyczna oprawa doskonale oddaje swobodę, z jaką Irina Shayk porusza się przed obiektywem i potwierdza jej status pożądanej modelki w tego typu projektach.

Kampania letnia

Te zdjęcia są częścią letniej kampanii Revolve. W całej serii Irina Shayk prezentuje kilka modnych letnich stylizacji. Na jednym zdjęciu pozuje na świeżym powietrzu w metalicznej sukience z odkrytymi plecami; na innym relaksuje się na plaży. Kolekcja łączy modę z najwyższej półki z nadmorskim klimatem, tworząc stylizację, która jest jednocześnie słoneczna i zdecydowanie redakcyjna.

Fani podbili

Nic dziwnego, że post wywołał falę reakcji. W komentarzach internauci obsypywali Irinę Shayk komplementami. „Niesamowita”, „Wspaniała supermodelka ”, „Prawdziwa królowa” – to tylko niektóre z licznych komentarzy pełnych zachwytu. Wszystkie te reakcje świadczą o nieustającej fascynacji Iriną Shayk.

W tym białym body i tej letniej kampanii Irina Shayk po raz kolejny prezentuje się elegancko i dopracowanie. Po raz kolejny udowadnia swoje wyczucie stylu i swobodę przed obiektywem. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to jej fanów, którzy zawsze z niecierpliwością czekają na jej stylizacje.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
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