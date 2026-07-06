Kehlani postawiła na efektowny letni look łącząc muszle i kwiaty

Przygotowując się do światowej trasy koncertowej, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Kehlani podzieliła się w mediach społecznościowych żywą, plażową, letnią stylizacją. Z kwiatowymi nadrukami i dodatkami z muszelek, postawiła na słoneczną i swobodną stylizację, która natychmiast podbiła serca jej fanów.

Letni, słoneczny look

W tym wydaniu Kehlani postawiła na plażową, bohemską estetykę. Miała na sobie białe szorty ozdobione czerwonym kwiatowym nadrukiem, zestawione z koralikowym paskiem z muszli, co nadało jej zdecydowanie letni charakter. Stylizację dopełniał biały top, kolczyki-koła zdobione muszlami i delikatny naszyjnik z pereł. Makijaż w odcieniu nude i długie, luźne, naturalne loki dopełniały tę muśniętą słońcem stylizację.

Nadmorska atmosfera

Poza samymi elementami, ta stylizacja tworzy całą atmosferę. Muszle, perły i kwiatowe wzory natychmiast przywodzą na myśl obrazy lata, piasku i wakacji. Ten trend „mermaidcore”, inspirowany morskim światem, zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych. W tym zestawie Kehlani w pełni oddaje tę plażową estetykę – miękką, naturalną i orzeźwiająco żywą.

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Fani podbili

Nic dziwnego, że ten post wywołał falę entuzjastycznych reakcji. W komentarzach internauci obsypywali Kehlani komplementami. „Ona jest jak fala”, „Prawdziwa Moana!” – to tylko niektóre z wielu pełnych zachwytu wiadomości.

Piosenkarz w wiadomościach

Występ ten zbiega się z pracowitym okresem dla Kehlani. 24 kwietnia 2026 roku, w swoje 31. urodziny, wydała swój nowy album zatytułowany „KEHLANI”. Obecnie przygotowuje się do promocji nowych utworów na scenie podczas trasy koncertowej „Kehlani World Tour”, która rozpocznie się w sierpniu 2026 roku i obejmie koncerty w Ameryce Północnej, Europie, Wielkiej Brytanii i RPA.

W tej letniej stylizacji z muszelkami i kwiatami Kehlani prezentuje się promiennie i modnie. Wierna swojemu wyczuciu stylu, potwierdza swoje zamiłowanie do wyrafinowanych stylizacji i aktualne plażowe inspiracje. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to jej fanów.