W wieku 52 lat Kate Moss potwierdziła na wybiegu, że jest ikoną modelingu.

Léa Michel
Brytyjska supermodelka Kate Moss triumfalnie powróciła na wybieg Gucci po 30-letniej nieobecności podczas Tygodnia Mody w Mediolanie. Uosabiając kolekcję „Look 83”, wystąpiła w lśniącej czarnej sukni, łącząc elegancję haute couture z najnowszymi trendami, po raz kolejny potwierdzając swój status muzy.

Spektakularny powrót

Kate Moss zelektryzowała publiczność, reprezentując Gucci w lśniącej, czarnej sukni o eleganckiej, wyrafinowanej, kolumnowej sylwetce z przodu: długie rękawy, wysoki dekolt i zwiewny drapowany materiał. Prawdziwy „szok modowy” miał miejsce z tyłu: głęboki dekolt, który odsłaniał jej ciało i przyciągał uwagę wszystkich, gdy się odwracała. To otwarcie, podkreślone delikatnym połyskiem materiału w świetle reflektorów, przemieniło krok Kate Moss w teatralny spektakl.

Kultowy szczegół

Kulminacyjnym punktem pokazu był nostalgiczny detal: cienki pasek umieszczony wysoko na biodrach, ozdobiony splecionym logo „GG” z polerowanego srebrnego metalu. Ten odświeżony „ogon wieloryba” – nawiązanie do archiwów z lat 2000. – dodał współczesnego i buntowniczego akcentu, jednocześnie oddając hołd dziedzictwu Domu Gucci. Dyskretne rozcięcie z tyłu sukienki pozwalało na pełen wdzięku chód, a geometryczna czarna kopertówka i czarne czółenka ze spiczastymi noskami podkreślały minimalistyczny charakter sukienki.

Stylizacja bez wysiłku według Kate Moss

Wierna swojej ikonicznej, naturalnej estetyce, Kate Moss prezentowała się w luźnych, potarganych blond falach, niczym rozwianych przez wiatr, i miała minimalistyczny, różowy makijaż, który podkreślał jej rysy. Ten wybór podkreślał ideę, że elegancja nie potrzebuje przesady: wystarczą sukienka i charakter.

Co więcej, ten program nie był tylko epizodem: był celebracją długoletniej relacji Kate Moss i Gucci, gdzie klasyczne i modne elementy łączą się, tworząc ponadczasowe kreacje. Kate Moss, daleka od bycia „nostalgiczną gwiazdą gościnną”, pokazuje, że wiek to tylko liczba.

Dzięki tej sukience Gucci Kate Moss nie tylko potwierdziła swój status ikony: wręcz mistrzowsko go potwierdziła, 30 lat po swoim debiucie na wybiegach tego domu mody.

