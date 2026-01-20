Search here...

Dzieci Umy Thurman i Ethana Hawke’a narzucają swój styl na Tygodniu Mody

Podczas Tygodnia Mody w Mediolanie jesień/zima 2026-2027 Maya Hawke i jej brat Levon Hawke zwrócili uwagę fotografów w pierwszym rzędzie pokazu Prady swoim pewnym siebie stylem i imponującą prezencją. Ich opanowanie i estetyka wzbudziły zainteresowanie mediów modowych i entuzjastów tygodni mody.

Maya Hawke, stylizacja inspirowana jej stylizacjami

Maya Hawke, 27 lat, kontynuuje karierę aktorską i staje się ikoną stylu. Córka amerykańskiej aktorki, producentki i modelki Umy Thurman oraz amerykańskiego aktora, pisarza, reżysera i scenarzysty Ethana Hawke'a, znana jest z kariery filmowej i telewizyjnej, zwłaszcza z roli w serialu „Stranger Things”.

W Mediolanie wybrała strój łączący nowoczesność z subtelną elegancją: granatowe, dopasowane szorty zestawione z topem, prawdopodobnie wełnianym, szarym płaszczem do kolan, uzupełnionym skarpetkami do kolan i mokasynami. Pewny siebie look, który stworzył wyrafinowaną sylwetkę.

Levon Hawke, między streetwearem a zdecydowanym stylem

Jej brat, 24-letni Levon Hawke, dopełnił duet równie szykownym strojem. Miał na sobie brązową skórzaną kurtkę nałożoną na turkusowy sweter, tworząc kontrast między klasyką a nutą nowoczesności. Podobnie jak jego siostra, Levon jest aktorem i modelem, a jego obecność w pierwszym rzędzie podkreśla obecność nowego pokolenia wpływowych postaci w świecie mody, które potrafią robić furorę zarówno dzięki swoim wyborom stylistycznym, jak i obecności na międzynarodowych wydarzeniach.

Godna uwagi obecność w pierwszym rzędzie

Rodzeństwo zostało sfotografowane razem – o czym świadczą zdjęcia udostępnione przez Maję Hawke na Instagramie – prezentując się przed kamerami jako pewne siebie i zżyte osoby. Ich styl nie tylko odzwierciedla hollywoodzkie dziedzictwo, ale także podkreśla ich odrębną tożsamość, ukształtowaną przez odważne wybory modowe i imponującą prezencję na wybiegach i pokazach mody, gdzie każde z nich prezentuje swój charakterystyczny styl z naturalnością i elegancją.

Ich obecność na Milan Fashion Week (16-20 stycznia 2026 r.) wpisuje się w szerszy trend: wiele dzieci celebrytów zdobywa obecnie sławę w świecie mody, występując publicznie i angażując się zawodowo.

Tatiana Richard
Jako pisarka zgłębiam piękno, modę i psychologię z wrażliwością i ciekawością. Lubię rozumieć emocje, których doświadczamy, i oddawać głos tym, którzy pomagają nam lepiej zrozumieć siebie. W moich artykułach staram się zacierać granice między wiedzą naukową a naszymi codziennymi doświadczeniami.
