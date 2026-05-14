W rzeźbiarskiej sukni Heidi Klum przyciąga wszystkie spojrzenia

Heidi Klum pojawiła się na czerwonym dywanie 79. Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja 2026 r.) podczas ceremonii otwarcia i pokazu filmu „Electric Venus”. Niemiecko-amerykańska modelka i osobowość telewizyjna wybrała rzeźbiarską suknię w pudrowo-brzoskwiniowym odcieniu, ozdobioną monumentalną kwiatową aplikacją. Jej występ był niewątpliwie jednym z najbardziej pamiętnych modowych momentów wieczoru.

Sylwetka pomyślana jako dzieło sztuki haute couture

Suknia, którą nosi Heidi Klum, to dzieło Eliego Saaba, libańskiego projektanta znanego ze spektakularnych kreacji haute couture. Projekt wyróżnia się usztywnionym gorsetem i dopasowaną sylwetką, która podkreśla pionowe linie sylwetki. Suknia przechodzi następnie w płynną kolumnę sięgającą do podłogi, nadając całości rzeźbiarski, a zarazem elegancki wygląd.

Charakterystyczny detal tego modelu? Duży, aplikowany kwiat z przodu, w odcieniach brzoskwini i pudrowego różu. Z tyłu, od pasa, luźna, drapowana tkanina opada, tworząc efekt ruchu. Odważny i romantyczny wybór.

Uroczystość otwarcia naznaczona wyrafinowaniem

Występ Heidi Klum był częścią wyjątkowo olśniewającej ceremonii otwarcia. Obok takich osobistości jak amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Demi Moore – członkini jury w 2026 roku – amerykańska aktorka i producentka Jane Fonda oraz brytyjska aktorka Dame Joan Collins, Heidi Klum była jedną z najczęściej fotografowanych osób wieczoru. Festiwal rozpoczął się światową premierą filmu „La Vénus Électrique” (Elektryczna Wenus) w reżyserii Pierre’a Salvadoriego, którego akcja rozgrywa się w paryskiej bohemie w 1928 roku.

W tej sukni projektu Elie Saaba, jednocześnie romantycznej i architektonicznej, Heidi Klum po raz kolejny udowodniła, że jest mistrzynią czerwonego dywanu w Cannes. Pomiędzy kwiatowymi detalami, zwiewną draperią i rzeźbiarską sylwetką, jej kreacja wyróżnia się jako jeden z modowych hitów otwarcia w 2026 roku – i potwierdza, gdyby potrzeba było dalszych dowodów, wyjątkową aurę niemiecko-amerykańskiej modelki i prezenterki telewizyjnej na Croisette.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
„Powinna się uśmiechać”: Amerykańska aktorka spotyka się z falą krytyki po swoim występie na czerwonym dywanie

