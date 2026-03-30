Ta 51-letnia aktorka przyznaje, że chciałaby spotykać się z młodszymi mężczyznami.

Amerykańska aktorka i komik Chelsea Handler niedawno podzieliła się swoimi poglądami na temat związków i różnicy wieku w odcinku podcastu Angie Martinez „IRL” . Wyjaśniła, że jej podejście do związków romantycznych ewoluowało z czasem, co doprowadziło ją do spotykania się z partnerami młodszymi od siebie.

Silna wizja życia romantycznego

Znana ze swojej szczerości, Chelsea Handler przyznała, że w wieku dwudziestu i trzydziestu lat spotykała się ze starszymi mężczyznami. Jednak po czterdziestce jej perspektywa uległa zmianie. Teraz mówi, że czuje się swobodnie, podejmując inne decyzje, zgodnie ze swoim stylem życia i osobistymi priorytetami.

„Kiedy miałam 20 lub 30 lat, zawsze spotykałam się ze starszymi mężczyznami” – wyjaśniła, dodając, że postanowiła wtedy zgłębić inną dynamikę. Żartobliwie wspominając swoją ewolucję, stwierdziła: „Teraz idę w przeciwnym kierunku, bo jestem zbyt wysportowana, żeby spotykać się z kimś, kto ma 65 lat”.

Znaczenie niezależności

Chelsea Handler podkreśliła również istotną rolę niezależności w swoim życiu. Podczas przemówienia wyjaśniła, że nie chce budować swojego codziennego życia wyłącznie wokół związku romantycznego. Podkreśliła, jak bardzo ceni sobie wolność, szczególnie w podróżowaniu i organizacji swojego harmonogramu.

„Uwielbiam podróżować, uwielbiam poznawać mężczyzn, ale nie chcę, żeby ktoś stale przebywał w mojej przestrzeni” – zwierzyła się. Komiczka opisała swoje nastawienie jako kierujące się pragnieniem zachowania autonomii, przy jednoczesnym zachowaniu otwartości na różne rodzaje relacji. Omówiła również swój pogląd na małżeństwo, które uważa za mniej centralną instytucję niż kiedyś, przyznając jednocześnie, że podchodzi do tego tematu z humorem.

Ewolucja reprezentacji

Publiczne oświadczenie Chelsea Handler wpisuje się w szerszy kontekst, w którym niektóre osoby publiczne podzielają zróżnicowane poglądy na temat związków romantycznych, zwłaszcza w odniesieniu do różnicy wieku między partnerami. Relacje te przyczyniają się do poszerzenia tradycyjnych wyobrażeń o parach i związkach romantycznych. Otwarcie wyrażając swoją perspektywę, Chelsea Handler wnosi wkład w szerszą dyskusję na temat społecznych oczekiwań związanych z wiekiem, niezależnością i wyborami osobistymi.

W swoich wypowiedziach Chelsea Handler podkreśla podejście do związków romantycznych oparte na wolności jednostki i rozwoju osobistym. Jej świadectwo ilustruje różnorodność ścieżek i wyborów w związkach, przypominając nam, że oczekiwania mogą ewoluować wraz z doświadczeniami i etapami życia.