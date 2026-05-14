„Godna dzieła sztuki”: Alia Bhatt w romantycznej sukni prezentuje się zjawiskowo

Brytyjska aktorka pochodzenia indyjskiego Alia Bhatt powróciła w wielkim stylu na Festiwal Filmowy w Cannes (12-23 maja 2026 r.). Na swój debiut podczas 79. edycji wybrała suknię projektu Yash Patil ozdobioną nadrukiem w pejzaż. Jej występ natychmiast spotkał się z uznaniem w internecie, a wielu porównuje kreację do prawdziwego „chodzącego dzieła sztuki”.

Sukienka pomyślana jako żywy obraz

Suknia Alii Bhatt to szyta na miarę kreacja indyjskiego projektanta Yasha Patila. Projekt gra na wymiarze malarskim: obszerna, strukturalna i obszerna spódnica ozdobiona jest motywem krajobrazu, który składa się z głębokich odcieni zieleni u dołu i świetlistego błękitu nieba, który stopniowo wznosi się ku górze. Ten gradient tworzy efekt horyzontu, jakby sama suknia opowiadała historię. Dopasowany dekolt w kształcie serca, wsparty na cienkich ramiączkach, kontynuuje tę inspirację, wplatając w nią błękit nieba. Ogólny efekt to romantyczna, niemal królewska sylwetka, bez popadania w przesadę księżniczki.

Aktorka Alia Bhatt postawiła na niski kok z przedziałkiem na boku, dzięki czemu tkanina wysunęła się na pierwszy plan. Jej makijaż, zgodny z koreańskim trendem „szklanej skóry”, podkreślał promienną cerę i wyraziste usta. W uszach miała małe złote kolczyki, a na dłoni wyrazisty pierścionek: minimalistyczny styl był dopełniony, aby nie odwracać uwagi od sukienki.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

Wygląd chwalony przez internautów

Zdjęcia i filmy z przybycia Alii Bhatt błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Pod postami na jej fanpage'ach i profilach modowych zaroiło się od komentarzy. Wielu określiło suknię jako „godną dzieła sztuki”, chwaląc odwagę projektantki i grację aktorki. Inni pisali po prostu: „Jest wzniosła”, „Jest żywym obrazem”, „Jedna z najpiękniejszych sukien Cannes 2026”.

Międzynarodowe media modowe również podchwyciły tę historię, a wiele z nich porównało ją do pejzażu noszonego jako ubranie. Ta zbiorowa reakcja potwierdza wizualny wpływ tego pierwszego looku i plasuje Alię Bhatt wśród najbardziej uderzających wystąpień dnia otwarcia.

Alia Bhatt, lojalna ambasadorka Cannes

Dla Alii Bhatt ten występ na Croisette nie jest pierwszym. Aktorka obchodzi swój drugi rok jako globalna ambasadorka L'Oréal Paris na Festiwalu Filmowym w Cannes. Ta rola stawia ją w gronie innych międzynarodowych gwiazd związanych z francuską marką, takich jak indyjska aktorka Aishwarya Rai i amerykańska aktorka i modelka Andie MacDowell.

Alia Bhatt, która zasłynęła filmem „Studentka roku” i jest jedną z czołowych postaci współczesnego kina indyjskiego, jest teraz znaną twarzą na europejskich czerwonych dywanach. Jej przybycie do Francji kilka godzin wcześniej, w prostym garniturze od Caroliny Herrery, już wzbudziło zainteresowanie.

Dzięki tej inspirowanej krajobrazem sukni Alia Bhatt potwierdza swój status ważnej postaci w międzynarodowej modzie. Łącząc kunszt haute couture z hołdem dla indyjskiego designu, jej występ na Cannes 2026 wyróżnia się jako jeden z najbardziej poetyckich pokazów otwarcia. I choć festiwal dopiero się rozpoczął, jej kolejne występy są już z niecierpliwością wyczekiwane.