Helen Mirren w wieku 80 lat zaskakuje nową, asymetryczną fryzurą

Fabienne Ba.
@helenmirren / Instagram

Brytyjska i amerykańska aktorka Helen Mirren wzbudziła sensację w Taorminie we Włoszech, prezentując asymetryczną fryzurę, znacznie różniącą się od jej charakterystycznego boba.

Godny uwagi występ na Festiwalu Filmowym w Taorminie

To właśnie we Włoszech, na Sycylii, Helen Mirren zaprezentowała swoją najnowszą niespodziankę stylistyczną. Nagrodzona Oscarem aktorka wzięła udział w 72. Festiwalu Filmowym w Taorminie, jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń filmowych w Europie. Na czerwonym dywanie natychmiast przykuła uwagę fotografów – nie tylko doborem stroju, ale przede wszystkim spektakularną metamorfozą fryzury. To pojawienie się wpisuje się w jej wcześniejsze, niezapomniane występy na najbardziej prestiżowych czerwonych dywanach w Europie.

Asymetryczne cięcie, odejście od jej charakterystycznego boba.

Helen Mirren, znana od lat z charakterystycznego boba do ramion, postawiła na odważną metamorfozę: jej włosy zostały ścięte krótko, aż do karku, w zdecydowanie nowoczesnym, asymetrycznym stylu. Daleka od subtelnej ewolucji, Helen Mirren postawiła na prawdziwą zmianę, zrywając z cięciem, które przez kilka lat było jej znakiem rozpoznawczym. To dowód, o ile w ogóle potrzebny, że w wieku 80 lat eksperymenty wciąż są bardzo żywe.

Jej srebrne włosy były w pełni widoczne

Helen Mirren nie tylko zmieniła fryzurę; nadal w pełni akceptuje swoje naturalnie siwe włosy. Siwy odcień, który stał się jedną z jej najbardziej rozpoznawalnych cech, jest teraz połączony z krótszym, bardziej uporządkowanym cięciem, co wzmacnia jego efekt wizualny. To podkreślenie naturalnej siwizny wpisuje się w szersze podejście do akceptacji starzenia się, które Helen Mirren promuje w swoich publicznych wypowiedziach od kilku lat. Ta spójność między słowami a wyglądem sprawia, że jest ona inspirującą postacią dla wielu kobiet.

Koralowa sukienka na czerwony dywan

Dopełnieniem nowej fryzury była plisowana sukienka midi z dekoltem w serek w żywym koralowym odcieniu, która podkreślała jej cerę i nowe cięcie. Zdobiony pasek podkreślał talię, dodając stylizacji odrobinę haute couture. Wyrafinowana, a zarazem świetlista sukienka doskonale oddaje klimat czerwonego dywanu, który aktorka pielęgnuje od dekad. Elegancka sylwetka łączy w sobie nowoczesność i wyrafinowanie.

Pasujące akcesoria

Aby dopełnić swój look, Helen Mirren postawiła na starannie dobrane dodatki. Miała na sobie metalowe sandały na obcasie, złotą kopertówkę i wyjątkowo wyrafinowany komplet z diamentami – delikatny naszyjnik z wisiorkiem i długie kolczyki z kamieniami szlachetnymi. To stonowane zestawienie kolorów odbijało światło, nie konkurując z koralowym odcieniem sukienki. Makijaż nawiązywał do koloru jej stroju, a jaskrawoczerwona szminka i róż do policzków dopełniały ogólną harmonię stylizacji.

„Bycie 80-latkiem jest cudowne”.

Ta nowa fryzura wpisuje się w osobiste podejście Helen Mirren, którą otwarcie propaguje od kilku lat: spokojną i radosną relację ze starzeniem się. „Zawsze powtarzam, że albo umiera się młodo, albo się starzeje. Nie ma nic pośrodku. I nigdy nie chciałam umrzeć młodo. Jestem zbyt ciekawa życia; chcę zobaczyć, co będzie dalej!” – wyznała aktorka w wywiadzie udzielonym w październiku 2025 roku.

W dalszej części tego samego wywiadu Helen Mirren, z charakterystyczną dla siebie szczerością, rozwinęła swoją wizję starzenia się. „Do diabła z konwenansami, żyję, pracuję, mogę wypić lampkę wina, mogę się malować, mogę słuchać muzyki, mogę oglądać piękny zachód słońca, mogę iść do teatru, mogę obejrzeć film, mogę oglądać Netflixa bez przerwy i mogę żyć swoim życiem. To piękna rzecz” – oświadczyła aktorka . To swobodne i inspirujące słowa, stanowiące jaskrawy kontrast w branży, w której presja na wygląd kobiet jest wciąż ogromna.

Z krótką, asymetryczną fryzurą, srebrzystoszarym strojem i jaskrawą koralową sukienką, Helen Mirren zachwyciła publiczność na Festiwalu Filmowym w Taorminie. Po raz kolejny udowodniła, że można zaskakiwać, ewoluować i eksplorować nowe kierunki stylistyczne bez uszczerbku dla własnej tożsamości.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Na trybunach ta argentyńska aktorka przyciąga wszystkie spojrzenia, dopingując swój kraj.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Na trybunach ta argentyńska aktorka przyciąga wszystkie spojrzenia, dopingując swój kraj.

Argentyńska aktorka Eva De Dominici z dumą zaprezentowała swoje barwy narodowe. Pojechała na Mistrzostwa Świata FIFA 2026™, aby...

Shakira świętuje Mistrzostwa Świata serią sportowych i kolorowych stylizacji

Shakira po raz kolejny potwierdziła swój trwały związek z Mistrzostwami Świata FIFA. Kolumbijska piosenkarka i autorka tekstów uczciła...

Mini sukienka i kilka kroków tanecznych: nowy teledysk Britney Spears intryguje fanów

Amerykańska piosenkarka Britney Spears udostępniła w mediach społecznościowych nowy filmik z tańcem, w którym ma na sobie błyszczącą...

„Klasa bez wysiłku”: Bella Hadid prezentuje swobodny look

Amerykańska modelka Bella Hadid udostępniła na Instagramie serię codziennych zdjęć, prezentując swój naturalny styl. Ten pokaz „niezmąconej klasy”...

Penélope Cruz ulega trendowi „weekend bob”, który jest obecnie najmodniejszym trendem w stylizacji włosów

Hiszpańska aktorka Penélope Cruz postawiła na najnowszy trend fryzjerski: „weekendowego boba”. To szykowne, a zarazem swobodne cięcie, stworzone...

W wieku 32 lat Camila Mendes świętuje swoje urodziny w letniej stylizacji

Amerykańska aktorka i producentka Camila Mendes świętowała swoje urodziny w blasku słońca. Z okazji swoich 32. urodzin udostępniła...