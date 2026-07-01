Helen Mirren w wieku 80 lat zaskakuje nową, asymetryczną fryzurą

Brytyjska i amerykańska aktorka Helen Mirren wzbudziła sensację w Taorminie we Włoszech, prezentując asymetryczną fryzurę, znacznie różniącą się od jej charakterystycznego boba.

Godny uwagi występ na Festiwalu Filmowym w Taorminie

To właśnie we Włoszech, na Sycylii, Helen Mirren zaprezentowała swoją najnowszą niespodziankę stylistyczną. Nagrodzona Oscarem aktorka wzięła udział w 72. Festiwalu Filmowym w Taorminie, jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń filmowych w Europie. Na czerwonym dywanie natychmiast przykuła uwagę fotografów – nie tylko doborem stroju, ale przede wszystkim spektakularną metamorfozą fryzury. To pojawienie się wpisuje się w jej wcześniejsze, niezapomniane występy na najbardziej prestiżowych czerwonych dywanach w Europie.

Asymetryczne cięcie, odejście od jej charakterystycznego boba.

Helen Mirren, znana od lat z charakterystycznego boba do ramion, postawiła na odważną metamorfozę: jej włosy zostały ścięte krótko, aż do karku, w zdecydowanie nowoczesnym, asymetrycznym stylu. Daleka od subtelnej ewolucji, Helen Mirren postawiła na prawdziwą zmianę, zrywając z cięciem, które przez kilka lat było jej znakiem rozpoznawczym. To dowód, o ile w ogóle potrzebny, że w wieku 80 lat eksperymenty wciąż są bardzo żywe.

Jej srebrne włosy były w pełni widoczne

Helen Mirren nie tylko zmieniła fryzurę; nadal w pełni akceptuje swoje naturalnie siwe włosy. Siwy odcień, który stał się jedną z jej najbardziej rozpoznawalnych cech, jest teraz połączony z krótszym, bardziej uporządkowanym cięciem, co wzmacnia jego efekt wizualny. To podkreślenie naturalnej siwizny wpisuje się w szersze podejście do akceptacji starzenia się, które Helen Mirren promuje w swoich publicznych wypowiedziach od kilku lat. Ta spójność między słowami a wyglądem sprawia, że jest ona inspirującą postacią dla wielu kobiet.

Koralowa sukienka na czerwony dywan

Dopełnieniem nowej fryzury była plisowana sukienka midi z dekoltem w serek w żywym koralowym odcieniu, która podkreślała jej cerę i nowe cięcie. Zdobiony pasek podkreślał talię, dodając stylizacji odrobinę haute couture. Wyrafinowana, a zarazem świetlista sukienka doskonale oddaje klimat czerwonego dywanu, który aktorka pielęgnuje od dekad. Elegancka sylwetka łączy w sobie nowoczesność i wyrafinowanie.

Pasujące akcesoria

Aby dopełnić swój look, Helen Mirren postawiła na starannie dobrane dodatki. Miała na sobie metalowe sandały na obcasie, złotą kopertówkę i wyjątkowo wyrafinowany komplet z diamentami – delikatny naszyjnik z wisiorkiem i długie kolczyki z kamieniami szlachetnymi. To stonowane zestawienie kolorów odbijało światło, nie konkurując z koralowym odcieniem sukienki. Makijaż nawiązywał do koloru jej stroju, a jaskrawoczerwona szminka i róż do policzków dopełniały ogólną harmonię stylizacji.

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„Bycie 80-latkiem jest cudowne”.

Ta nowa fryzura wpisuje się w osobiste podejście Helen Mirren, którą otwarcie propaguje od kilku lat: spokojną i radosną relację ze starzeniem się. „Zawsze powtarzam, że albo umiera się młodo, albo się starzeje. Nie ma nic pośrodku. I nigdy nie chciałam umrzeć młodo. Jestem zbyt ciekawa życia; chcę zobaczyć, co będzie dalej!” – wyznała aktorka w wywiadzie udzielonym w październiku 2025 roku.

W dalszej części tego samego wywiadu Helen Mirren, z charakterystyczną dla siebie szczerością, rozwinęła swoją wizję starzenia się. „Do diabła z konwenansami, żyję, pracuję, mogę wypić lampkę wina, mogę się malować, mogę słuchać muzyki, mogę oglądać piękny zachód słońca, mogę iść do teatru, mogę obejrzeć film, mogę oglądać Netflixa bez przerwy i mogę żyć swoim życiem. To piękna rzecz” – oświadczyła aktorka . To swobodne i inspirujące słowa, stanowiące jaskrawy kontrast w branży, w której presja na wygląd kobiet jest wciąż ogromna.

Z krótką, asymetryczną fryzurą, srebrzystoszarym strojem i jaskrawą koralową sukienką, Helen Mirren zachwyciła publiczność na Festiwalu Filmowym w Taorminie. Po raz kolejny udowodniła, że można zaskakiwać, ewoluować i eksplorować nowe kierunki stylistyczne bez uszczerbku dla własnej tożsamości.