Na trybunach ta argentyńska aktorka przyciąga wszystkie spojrzenia, dopingując swój kraj.

Argentyńska aktorka Eva De Dominici z dumą zaprezentowała swoje barwy narodowe. Pojechała na Mistrzostwa Świata FIFA 2026™, aby kibicować swojej reprezentacji, Argentynie. Na Instagramie udostępniła zdjęcia z tego dnia, uśmiechnięta, trzymająca szalik w barwach swojego kraju. Jej promienny wygląd oczarował rzesze obserwatorów.

Pewne siebie, wspierające spojrzenie

Na tę okazję Eva De Dominici założyła czarny top z długim rękawem, dżinsowe szorty, pasek i buty. Centralnym punktem jej stylizacji był oczywiście niebiesko-biały szalik z napisem „Argentina”, którym dumnie machała nad głową. Promienna, emanowała zaraźliwym entuzjazmem, idealnie wpisując się w ducha dnia meczowego.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Evę De Dominici (@dedominicieva)

Dumny kibic Argentyny

To wsparcie nie dziwi. Urodzona w Avellanedzie, na przedmieściach Buenos Aires, Eva De Dominici nigdy nie ukrywała swojego przywiązania do kraju pochodzenia. Wychodząc na trybuny, by kibicować reprezentacji podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026™, aktorka z zapałem świętowała swoje argentyńskie korzenie. Był to dla niej sposób na dzielenie się emocjami z tysiącami kibiców swojej drużyny.

Fani podbili

Nic dziwnego, że ten post wywołał falę entuzjastycznych reakcji. W komentarzach użytkownicy chwalili jej sportowy wygląd, dobry humor i promienny uśmiech. Wielu było zachwyconych, widząc, jak z taką energią kibicuje Argentynie. To tylko potwierdza popularność Evy De Dominici, która ma kilka milionów obserwujących.

Aktorka o międzynarodowej renomie

Poza tym występem, Eva De Dominici potwierdza swój status czołowej aktorki. Zdobywszy sławę w Argentynie dzięki licznym telenowelom, stopniowo zdobywała międzynarodową publiczność, zwłaszcza dzięki rolom w amerykańskich produkcjach, takich jak serial „The Cleaning Lady”. Obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych i rozwija karierę, która obejmuje oba kontynenty, pozostając wierna swoim korzeniom.

Zdjęciami z trybun Eva De Dominici udowodniła, że należy do najzagorzalszych kibicek Argentyny. Trzymając wysoko szalik, zachowując pewność siebie i dobry humor, oczarowała swoich fanów, potwierdzając, że atmosfera na trybunach jest również częścią widowiska.