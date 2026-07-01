Promienna we Włoszech, Karol G. wzbudził sensację w kwiecistej sukience

Julia P.
@karolg / Instagram

Kolumbijska piosenkarka Karol G udostępniła na Instagramie serię zdjęć zrobionych we Włoszech, na których miała na sobie romantyczną sukienkę w kwiaty. Oczarowała swoich fanów, a post zebrał już ponad 1,4 miliona polubień.

Romantyczna sukienka w kwiaty

Na tę okazję Karol G założyła długą białą suknię w kwiaty na cienkich ramiączkach i z falbaną u dołu. Lekka i letnia kreacja o zdecydowanie romantycznym charakterze, idealnie pasująca do tej pory roku. Daleko jej do bardziej spektakularnych kreacji scenicznych, z których słynie, Karol G postawiła na delikatną i naturalną elegancję, która podkreśla jej blask.

Wzniosłe włoskie otoczenie

Sceneria z pewnością odegrała rolę. W podpisie Karol G napisała „Italia, sei bellissima” („Włochy, jesteście piękne”), potwierdzając swoją miłość do tego kraju. W złotym świetle, krajobrazach i romantycznej atmosferze tak charakterystycznej dla Włoch, jej kwiecista sukienka idealnie komponowała się z krajobrazem, tworząc serię zdjęć równie promiennych, co eleganckich.

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Post udostępniony przez KAROL G (@karolg)

Fani są oczarowani

Nic dziwnego, że post wywołał lawinę komplementów. W komentarzach internauci zasypali sekcję komentarzy pełnymi zachwytu wiadomościami. „Włochy i Karol G. są idealne”, „Jesteś najpiękniejszą i najpromienną kobietą na świecie” – pisali niektórzy, podczas gdy inni chwalili jej autentyczność.

W tej kwiecistej sukience i podczas włoskiej wycieczki Karol G prezentuje się świeżo i romantycznie. W swojej naturalnej elegancji i marzycielskiej scenerii po raz kolejny udowadnia, że potrafi łączyć styl i autentyczność. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to jej fanów.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
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